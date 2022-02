Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Οικονόμου: είμαστε ευθυγραμμισμένοι με ΕΕ και ΝΑΤΟ

Όλα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας.

«Η χώρα μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους εταίρους της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ σε ότι αφορά την αντίδραση. Θεωρούμε ότι η αντίδραση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του μεγέθους της ρωσικής προκλητικότητας με την παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας με την εισβολή που έγινε στην Ουκρανία.

Σε ότι αφορά το ενεργειακό είναι αυτονόητο ότι αν δεν θέλουμε μια Ευρώπη που να εκβιάζεται και θα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά πρέπει να έχουμε μια κοινή δράση και αντίδραση

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός θα καταθέσει συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις στο συμβούλιο των αρχηγών. Από το προηγούμενο διάστημα είχαμε κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και περιμένουμε από την Ευρώπη να διαμορφώσει ένα πλέγμα εργαλείων που θα δώσουν στις χώρες τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό ζήτημα σε ότι αφορά τις τιμές» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για τις ελληνικές προτάσεις στη Σύνοδο Κορυφής.

«Έχουμε ζητήσει τη συγκρότηση ενός ταμείου που θα χρηματοδοτείται από τα μελλοντικά έσοδα από το χρηματιστήριο των ρύπων, το οποίο θα μπορεί να έχει δεκάδες δις. ευρώ για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να στηρίξουν τους καταναλωτές» είπε προσθέτοντας ότι υπάρχουν ιδέες για τις κοινές προμήθειες, ιδέες που σχετίζονται με την εξαίρεση από κάποιο πλαίσιο κανόνων της επιτροπής ανταγωνισμού για τη δυνατότητα ενίσχυσης των κυβερνήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους. «Υπάρχουν μια σειρά από ιδέες που οι Ευρώπη οφείλει να εξετάσει πολύ σοβαρά» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας είπε «Δεν διαφαίνεται κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας σε ότι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού αυτή την ώρα. Στο σχεδιασμό μας εάν χρειαστεί να αναπληρώσουμε ή να ενισχύσουμε την προμήθειά μας με φυσικό αέριο είναι ο πολλαπλασιασμός της προμήθειας με LNG, η εξάντληση των δυνατοτήτων από τον αγωγό του Αζερμπαϊτζάν, είναι η δυνατότητα να παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα και με πετρέλαιο. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα επιλογών και εργαλείων και σενάρια που έχουμε επεξεργαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά τον εφοδιασμό, κάτι που αυτή την ώρα δεν διαφαίνεται».

Για τις κυρώσεις που μπορεί να αφορούν και ρωσικά κεφάλαια στην Ελλάδα επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι πλήρως συντονισμένη με τους εταίρους και τους συμμάχους μας σε ότι αφορά τις κυρώσεις και είπε ότι εάν προκύψουν στο κατάλογο των κυρώσεων ζητήματα που υπάρχουν και στη χώρα θα εφαρμοστεί ότι εφαρμόζει συνολικά η ΕΕ.

Επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι από την πρώτη στιγμή το ΥΠΕΞ, οι διπλωματικές και προξενικές αρχές στην περιοχή είναι σε επαφή με το ελληνικό στοιχείο και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια ζητηθεί. «Είμαστε σε επικοινωνία και επαφή όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τους ανθρώπους μας εκεί προκειμένου να παράσχουμε όποια βοήθεια χρειαστεί» σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την στάση της Τουρκίας και πιθανή αύξηση της έντασης είπε ότι η χώρα μας είναι επαρκώς θωρακισμένη σε ότι αφορά το δίκαιο των θέσεων της. «Διπλωματικά αποκρούουμε κάθε προκλητική ενέργεια της Τουρκίας σε όλα τα φόρα και όπως είπα τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια πολυδιάστατη και διπλωματική πολιτική και έχουμε ενισχύσει την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει την παρουσία της, έχει ενισχύσει το κύρος της και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της αποτύπωμα. Με εμπιστοσύνη στις θέσεις μας και τις δυνατότητες που έχουμε παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε να ανησυχούμε ή να φοβόμαστε για κάτι ιδιαίτερο. Ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση παντού» υπογράμμισε.

Τέλος για το ηχητικό ντοκουμέντο που είδε χθες το φως της δημοσιότητας είπε «Το ηχητικό ντοκουμέντο ήταν συγκλονιστικό. Αν όλα αυτά που περιγράφονται αληθεύουν πρόκειται για ανατριχιαστικά περιστατικά, συγκροτούν μια εικόνα θλιβερή για το τι ίσχυε στη χώρα επί εκείνης της διακυβέρνησης σε ότι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης από ανώτατους δικαστικούς, από πρόσωπα που όπως αποδείχθηκε είχαν πολύ στενή σχέση με τον πυρήνα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των γεγονότων που είχαν αποκαλυφθεί και αφορά πολύ κεντρικά πρόσωπα εκείνης της διακυβέρνησης που ελέγχονται από τις δικαστικές αρχές»

«Είναι αυτονόητο ότι η δικαιοσύνη οφείλει να διερευνήσει εάν υπήρξε τέτοια κατάχρηση εξουσίας από δικαστικούς λειτουργούς που είχαν σημαίνοντα ρόλο και στα θέματα της δικαιοσύνης αλλά και σε άλλα ζητήματα εκείνη την περίοδο. Περιμένουμε από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη να φωτίσει όλες της πτυχές αυτής της υπόθεσης» πρόσθεσε.

