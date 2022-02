Πολιτική

Μητσοτάκης - Χέρτζογκ: Κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η επίθεση της Ρωσίας

Συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα ως επικεφαλής του Κράτους του Ισραήλ, είχε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στην Ουκρανία.



«Κατάφωρη και απρόκλητη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την οποία εμείς στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικογένεια καταδικάζουμε απερίφραστα» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα ως επικεφαλής του Κράτους του Ισραήλ.

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναμένεται να εγκριθούν πολύ αυστηρά μέτρα, και κυρώσεις κατά της Ρωσίας, και προσέθεσε με νόημα ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά αφορά την αποσταθεροποίηση ολόκληρης της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής τάξης πραγμάτων και την προστασία της ελευθερίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «θα σταθούμε ενωμένοι στην υπεράσπιση των αξιών μας» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «και οι σύμμαχοι από ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, θα στείλουν ένα ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο μήνυμα». Προσέθεσε επίσης ότι αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να διακοπούν άμεσα οι εχθροπραξίες, τα ρωσικά στρατεύματα να απομακρυνθούν από το έδαφος της Ουκρανίας και να υπάρξει απόλυτος σεβασμός στην κυριαρχία της. Τέλος, ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Ισραηλινό Πρόεδρο του υπενθύμισε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αναγνώρισε το Κράτος του Ισραήλ το 1990, αποκαθιστώντας όπως είπε, μια ιστορική αδικία.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος τόνισε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, και εξέφρασε την ανησυχία του για την εβραϊκή κοινότητα της Ουκρανίας και τους Ισραηλινούς στην Ουκρανία.

«Είστε προσωπικός μου φίλος εδώ και πολλά χρόνια και συγκινήθηκα πραγματικά όταν συναντηθήκαμε και ανταλλάξαμε φωτογραφίες από τη συνάντηση ανάμεσα στον πατέρα μου και τον δικό σας μετά την ιστορική απόφαση του πατέρα σας να αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ, κάτι που εκκρεμούσε επί πολύ καιρό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ισαάκ Χέρτζογκ. Ο Πρόεδρος του Ισραήλ τόνισε επίσης ότι οι διμερείς σχέσεις προχωρούν παραγωγικά με εξαιρετικό τρόπο και σήμερα τα δυο κράτη είναι πλήρεις εταίροι και στρατηγικοί σύμμαχοι.

Σημείωσε ακόμη ότι παρακολουθεί από κοντά «τη μεγάλη σας επιτυχία, στο οικονομικό πεδίο και σε τόσα άλλα πεδία"» και εκτίμησε ότι «μπορούμε να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής, της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε τόσα πολλά άλλα ζητήματα».

Ιδιαίτερα θερμό το κλίμα της συνάντησης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, που αντικατοπτρίζει τις άριστες, στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και έρχεται σε συνέχεια της τελευταίας επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ στις 7/12/2021, στο πλαίσιο της τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί με τον κ. Χέρτζογκ.

Οι δυο ηγέτες -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς πολιτικές, αμυντικές και οικονομικές σχέσεις, την πορεία των τριμερών σχημάτων συνεργασίας και τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και για θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα και το Ισραήλ.

Οι κ.κ. Μητσοτάκης και Χέρτζογκ αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα σέβεται και στηρίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και ότι βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της στην ΕΕ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ για αποφασιστική αντίδραση στη ρωσική επίθεση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρόεδρο για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και για τις κινήσεις της χώρας μας προς αντιμετώπισή της.

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ισραήλ είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε έναν αληθινό φίλο της Ελλάδος. Αποτελεί τιμή και προνόμιο να σας έχουμε στη χώρα μας. Δυστυχώς η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια πρωτοφανή επίθεση εκ μέρους της Ρωσίας, η οποία παραβιάζει την κυριαρχία της Ουκρανίας και την οποία καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι να διακοπούν άμεσα οι εχθροπραξίες, τα Ρωσικά στρατεύματα να απομακρυνθούν από το έδαφος της Ουκρανίας και να υπάρξει απόλυτος σεβασμός στην κυριαρχία της.

Πρόκειται για μία κατάφωρη και απρόκλητη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου την οποία εμείς στην Ελλάδα, αλλά και ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικογένεια καταδικάζουμε απερίφραστα. Σήμερα -όπως γνωρίζετε- θα συνεδριάσει εκτάκτως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου αναμένεται να εγκρίνουμε πολύ αυστηρά μέτρα, κυρώσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αφορά την αποσταθεροποίηση ολόκληρης της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής τάξης πραγμάτων. Αφορά, εν τέλει, την προστασία της ελευθερίας.

Θα σταθούμε ενωμένοι στην υπεράσπιση των αξιών μας και είμαι βέβαιος ότι και οι σύμμαχοι από ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, θα στείλουν ένα ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο μήνυμα.

Είναι κρίμα που βρίσκεστε εδώ υπό αυτές τις συνθήκες. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω, σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, ότι ενισχύονται διαρκώς. Πρόκειται για κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αποδίδω μεγάλη αξία σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι -καθώς αμφότεροι προερχόμαστε από πολιτικές οικογένειες- ότι ο αείμνηστος πατέρας μου τον Απρίλιο του 1990 αναγνώρισε επίσημα το κράτος του Ισραήλ, με την πρώτη του απόφαση στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, αποκαθιστώντας έτσι μια ιστορική αδικία από την πλευρά της Ελλάδας. Για άλλη μια φορά, καλώς ήρθατε.

Ισαάκ Χέρτζογκ: Καταρχάς, κύριε πρωθυπουργέ, γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και ότι το πρόγραμμά σας είναι πραγματικά υπερφορτωμένο με μια τεράστια παγκόσμια πρόκληση. Όπως και εσείς, είμαι πολύ θορυβημένος και πολύ ανήσυχος για την ανθρωπιστική κρίση και την τραγωδία που θα απειλήσει τόσους πολλούς αθώους πολίτες.

Και όπως κι εσείς, προσεύχομαι και καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση του Ισραήλ υποστηρίζει πλήρως την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Και ανησυχούμε επίσης για την εβραϊκή κοινότητα της Ουκρανίας και τους Ισραηλινούς στην Ουκρανία. Και ελπίζω ότι οι διαβουλεύσεις σας θα είναι επιτυχείς.

Είστε προσωπικός μου φίλος εδώ και πολλά χρόνια και συγκινήθηκα πραγματικά όταν συναντηθήκαμε και ανταλλάξαμε φωτογραφίες από τη συνάντηση ανάμεσα στον πατέρα μου και τον δικό σας μετά την ιστορική απόφαση του πατέρα σας να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, κάτι που εκκρεμούσε επί πολύ καιρό.

Από τότε, οι σχέσεις μας προχωρούν παραγωγικά με εξαιρετικό τρόπο. Και σήμερα είμαστε πλήρεις εταίροι και στρατηγικοί σύμμαχοι. Και η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας ενδυναμώνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορώ να σας πω ότι το αεροπλάνο με το οποίο έφτασα (στη χώρα σας) ήταν ασφυκτικά γεμάτο, τόσο με επιχειρηματίες όσο και Ισραηλινούς τουρίστες που θέλουν απλά να έρθουν και να επισκεφτούν την υπέροχη χώρα σας.

Και παρακολουθώ από κοντά τη μεγάλη σας επιτυχία, στο οικονομικό πεδίο και σε τόσα άλλα πεδία. Μπορούμε να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής, της περιφερειακής ασφάλειας καθώς και σε τόσα πολλά άλλα ζητήματα.

Και το μήνυμά μου σε ολόκληρη την περιοχή, ειδικά σε αυτήν την περιοχή, είναι ότι όλα τα έθνη και όλες οι θρησκείες, Χριστιανοί, Εβραίοι και φυσικά Μουσουλμάνοι, μπορούν να συμβιώνουν με ειρήνη και ευημερία.

Και σαφώς η σημερινή κρίση δείχνει ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να εργαζόμαστε από κοινού σε σχέση με τους στόχους βελτίωσης για την ανθρωπότητα και τις συνθήκες της ζωής για όλους, ειδικά για τα έθνη μας.

Βρίσκομαι, λοιπόν, εδώ για να εκφράσω τη βαθιά φιλία και τον σεβασμό μου στην Ελλάδα και στην ηγεσία σας, και ελπίζω ότι και από κοινού αυτό το μήνυμα θα έχει την ανάλογη απήχηση και στις σπουδαίες σχέσεις μεταξύ των λαών μας.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

