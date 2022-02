Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία: προελαύνουν προς το Κίεβο οι Ρώσοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα ουκρανικό αεροσκάφος κατερρίφθη με πέντε νεκρούς. Τι αναφέρουν οι νεότερες πληροφορίες.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, είναι ραγδαίες, με τη Ρωσία να εξαπολύει επίθεση από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες της ουκρανικής μεθοριακής φρουράς, ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από την Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας, χώρας συμμάχου της Ρωσίας, είχε ανακοινώσει το κλείσιμο από τις 11:00 ώρα Ελλάδος του λευκορωσικού εναέριου χώρου πάνω από τα σύνορα με την Ουκρανία, στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας ότι προβαίνει στην κίνηση αυτή για να "εγγυηθεί την ασφάλεια της χρήσης του εναέριου χώρου" της.

Air battle between Russian and Ukrainian warplanes reportedly near Kyiv pic.twitter.com/l9CCwQb6qB — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Σφοδρές συγκρούσεις σε εξέλιξη σε πολλά σημεία

Η Ουκρανία πολεμάει σήμερα κατά ρωσικών δυνάμεων πρακτικά κατά μήκος σχεδόν όλων των συνόρων της με τη Ρωσία και υπάρχουν σφοδρές συγκρούσεις στις περιοχές Σούμι, Χάρκοβου, Χερσώνας και Οδησσού και σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, δήλωσε σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος είπε πως υπάρχει φόβος ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορούν να εισβάλουν στη χώρα από αέρος και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην περιοχή του Κιέβου.

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί συνοριοφύλακες είχαν εγκαταλείψει όλες τις εγκαταστάσεις στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ουκρανικό στρατιωτικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα και πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να αμυνθούν απέναντι στη μαζική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας.

Column of destroyed and abandoned tanks, in Kherson region, Ukraine pic.twitter.com/iTgWV96wiW — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Οδησσός: 18 νεκροί από επίθεση με πυραύλους - Κίεβο: Ακούγονται πολλές εκρήξεις

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν από επίθεση με πυραύλους σε χωριό της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

"Οκτώ άνδρες και δέκα γυναίκες σκοτώθηκαν" στο χωριό Λιπέτσκε, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι περιφερειακές αρχές της Οδησσού.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης στην πόλη Μπρόβαρι που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσαν παράλληλα οι αρχές αυτής της πόλης.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι ρωσικά ελικόπτερα επιτέθηκαν στο Γκοστόμελ, ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν τρία από αυτά, ενώ δημοσιογράφος του Reuters μετέδωσε ότι πολλές εκρήξεις ακούγονταν από το Κίεβο.

Μεθοριακοί αξιωματούχοι της Ουκρανίας δήλωσαν ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να διεισδύσει στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα μέρος των κέντρων της στρατιωτικής της διοίκησης έχουν χτυπηθεί από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα μετά την στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η Μόσχα κατά της γειτονικής της χώρας.

Ωστόσο το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού δεν έχει υποστεί ζημιές και ο καπνός δείχνει να υψώνεται από μεγάλη φωτιά δίπλα στο κτίριο αυτό όπου ένστολοι πετούσαν σακούλες, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Ρόιτερς.









Κρεμλίνο: Η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί ανάλογα με τα αποτέλέσματά της, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποκοπεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα και υποστήριξε πως η Ουκρανία πρέπει να γίνει μια ουδέτερη χώρα όπου δεν αναπτύσσονται επιθετικά όπλα.

Απαντώντας σε ερώτηση πώς αξιολογεί τον κίνδυνο η Ρωσία να τεθεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα λόγω των ενεργειών της στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Είναι απλώς αδύνατο να αποκοπεί μια χώρα όπως η Ρωσία με ένα σιδηρούν παραπέτασμα».

Ο Πεσκόφ είπε πως η διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το πώς θα προχωρήσει και από τα αποτελέσματά της και πως η επίθεση ιδανικά θα εκκαθαρίσει τη χώρα από τους «ναζί» και θα «εξουδετερώσει» το στρατιωτικό δυναμικό του Κιέβου.

Σε τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως κανείς δεν μιλάει για κατοχή της Ουκρανίας και πως είναι «απαράδεκτο» να χρησιμοποιείται η λέξη στο πλαίσιο της ρωσικής επιχείρησης.

Russian helicopters reportedly near Kiev, Ukraine. Footage was released by the Russian media pic.twitter.com/gIXBxWWTRs — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) February 24, 2022

Είπε πως η απόφαση για την επίθεση στην Ουκρανία «υπαγορεύθηκε από την έγνοια για το μέλλον» της Ρωσίας, που ζητούσε επί εβδομάδες από τους Δυτικούς να υποσχεθούν ότι το Κίεβο δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει με τους Ουκρανούς ηγέτες για τις απαιτήσεις της αυτές, αν οι τελευταίοι είναι «έτοιμοι να τις συζητήσουν».

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία έχει δημιουργήσει αρκετά εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεταβλητότητα της αγοράς και είπε πως η «συναισθηματική» αντίδραση της χρηματαγοράς στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξισορροπηθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως όλα τα απαραίτητα μέτρα έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αντίδραση θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη.

Το ρούβλι έπεσε σε ιστορικό χαμηλό σήμερα καθώς η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε παρεμβάσεις αφού ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να εισβάλουν στην Ουκρανία, μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

ΝΑΤΟ-Ουκρανία: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη κορυφής αύριο

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιήσουν αύριο, Παρασκευή, τηλεδιάσκεψη κορυφής.

Παράλληλα ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα ότι η Συμμαχία θα αναπτύξει περισσότερες δυνάμεις στην ανατολική της πτέρυγα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερα από 100 πολεμικά αεροσκάφη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

«Συγκαλέσαμε αύριο τηλεδιάσκεψη κορυφής για να αναλύσουμε την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε», σημείωσε ο Στόλτενμπεργκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την έκτακτη συνεδρίαση των πρεσβευτών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απαντήσουμε με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ενότητα».

«Η ειρήνη στην ήπειρό μας έχει γίνει θρύψαλα», κατήγγειλε ο Στόλτενμπεργκ. «Η Ρωσία χρησιμοποιεί βία για να προσπαθήσει να ξαναγράψει την Ιστορία και να στερήσει από την Ουκρανία τον ελεύθερο και ανεξάρτητο δρόμο της», υπογράμμισε.

Η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας εξήγησε ότι δεν υπάρχουν νατοϊκά στρατεύματα στη χώρα.

«Δεν έχουμε σχέδια να στείλουμε στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ό,τι κάνουμε είναι αμυντικό», επεσήμανε.

Ωστόσο η Συμμαχία πρόκειται να ενισχύσει την ανατολική της πτέρυγα, σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ: «Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα έρθουν ακόμη περισσότεροι (στρατιώτες), οπότε θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας», τόνισε.

Παράλληλα το ΝΑΤΟ έχει ενεργοποιήσει τα αμυντικά του σχέδια προκειμένου να διευκολυθεί η μετακίνηση των στρατευμάτων, εξήγησε ο ίδιος.

Νωρίτερα σε ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνεδρίασή τους οι πρεσβευτές των χωρών μελών του ΝΑΤΟ επεσήμαναν: «οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν σοβαρή απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια και θα έχουν γεωστρατηγικές επιπτώσεις».

«Αποφασίσαμε (…) να λάβουμε επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ και την άμυνα όλης της Συμμαχίας. Τα μέτρα μας είναι και παραμένουν προληπτικά, αναλογικά και δεν οξύνουν την κατάσταση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

“Το Πρωινό” - Λιγνάδης: ευελπιστώ η Δικαιοσύνη να κάνει το έργο της (βίντεο)

Τουρκία: υπερπτήσεις μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά