Ben Stiller: Είναι ξανά ζευγάρι με τη σύζυγό του 5 χρόνια μετά τον χωρισμό τους!

Τι είπε ο ηθοποιός για τον λόγο που τους έφερε πάλι κοντά!

Ο Ben Stiller αποκάλυψε ότι είναι ξανά μαζί με τη σύζυγό του Christine Taylor, σχεδόν πέντε χρόνια αφότου το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του.

Σε μια νέα συνέντευξη στο Esquire, ο βετεράνος ηθοποιός εξήγησε ότι η πανδημία της COVID-19 ήταν ο καταλύτης για την επανένωσή τους. Το 2020, οι δυο τους αποφάσισαν ότι θα ήταν καλύτερο για εκείνον να επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να μπορεί να είναι με τα δύο τους παιδιά —την κόρη τους Ella, 19, και τον γιο Quinlin, 16,— τους πρώτους μήνες των lockdowns.

