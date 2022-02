Αθλητικά

Ντόχα – Σάκκαρη: Με επίδειξη δύναμης στα ημιτελικά

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Αμρικανίδας, Κόκο Γκοφ.

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Κόκο Γκοφ, στον προημιτελικό του τουρνουά της Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια επιβλήθηκε με 6-3, 6-3 της 18χρονης Αμερικανίδας (Νο 23 στην παγκόσμια κατάταξη) σε 1 ώρα και 25 λεπτά και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για την τετράδα. Η Σάκκαρη δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της παίρνοντας το «πάνω χέρι» από το ξεκίνημα του αγώνα.

Έκανε break στο πρώτο γκέιμ και κράτησε με άνεση το σερβίς της (έχασε μόλις πέντε πόντους σε όλο το πρώτο σετ!), για να κλείσει με νέο break για το 6-3. Με κεκτημένη ταχύτητα στη συνέχεια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προηγήθηκε 4-0 στο δεύτερο σετ και, παρότι η Γκοφ της «έσπασε» μία φορά το σερβίς, κράτησε ως το 6-3.

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο 1 στο ταμπλό του τουρνουά και Νο 2 στον κόσμο) και την Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ (Νο 7 και Νο 8 αντίστοιχα).

