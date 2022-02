Πολιτική

Σκρέκας: Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. ζητά ο Κώστας Σκρέκας με επιστολή που συνυπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας .

Με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εστάλη επιστολή στην Υπουργό Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Barbara Pompili που κοινοποιήθηκε και στην Επίτροπο Ενέργειας, Kadri Simson, την οποία συνυπογράφουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Βουλγαρίας, Alexander Nikolov και της Ρουμανίας, Virgil - Daniel Popescu.

Ο Έλληνας Υπουργός ζητά να συγκληθεί εκτάκτως το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητηθεί η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας, μετά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία.

Όπως επισημαίνει, η παρούσα κρίση απαιτεί συντονισμένη δράση σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και των οικονομιών των κρατών - μελών.

Η επιστολή εστάλη στη Γαλλίδα Υπουργό, καθώς η Γαλλία έχει αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου 2022 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες.

