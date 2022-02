Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Τσίπρας: Η κρίση βρίσκει την Ελλάδα με ρεκόρ ακρίβειας σε ενέργεια και καύσιμα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό. Απερίφραστη καταδίκη της εισβολής κι από τον Ανδρουλάκη.



Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε σύσκεψη στα γραφεία του κόμματος, καταδικάζοντας απερίφραστα την ρωσική εισβολή ενώ παράλληλα εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

«Παρακολουθούμε με εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στην Ουκρανία που ασφαλώς μας αφορούν όλους. Και βεβαίως καταδικάζουμε απερίφραστα τις πολεμικές επιχειρήσεις, την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, που παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας. Και ασφαλώς καταδικάζουμε και την αναθεωρητική λογική στην οποία βασίζεται», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την εισήγησή του.

Αναφέρθηκε στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας: «Δυστυχώς η ΕΕ δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλλει ως μια ισχυρή γεωπολιτική δύναμη σε αυτήν την μεγάλη κρίση, όπως και στο παρελθόν σε άλλες κρίσεις που αφορούσαν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Σήμερα η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διπλωματικό μέσο για να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός, να αποχωρήσει η Ρωσία από τα ουκρανικά εδάφη και να επανέλθουμε στον δρόμο της διπλωματίας. Και η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε αυτήν την κατεύθυνση».

Παράλληλα σημείωσε «εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον ουκρανικό λαό και ανησυχούμε πάρα πολύ για την ελληνική κοινότητα και τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για στήριξή τους».

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ανησυχία του για το κατά πόσο οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκουν την Ελλάδα προετοιμασμένη για τις οικονομικές και ενεργειακές αναταράξεις και εξήγησε: «Διότι ήδη εδώ και μήνες η χώρα μας καταγράφει πανευρωπαϊκά ρεκόρ ακρίβειας στις τιμές καυσίμων και ενέργειας, με την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά και με την αύξηση της εξάρτησης της Ελλάδας από το φυσικό αέριο λόγω της βίαιης απολιγνιτοποίησης, την ώρα που ολόκληρη η Ευρώπη μειώνει την έκθεσή της. Φυσικό αέριο, το οποίο πριν τις σημερινές αρνητικές εξελίξεις στην Ουκρανία πληρώναμε ήδη 30% ακριβότερα από τη Βουλγαρία, κάτι που βιώνουν όλοι οι πολίτες στην τσέπη τους εδώ και μήνες».

Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα, έστω και τώρα, να προετοιμάσει και να αποκαταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και την επάρκεια αερίου από άλλες πηγές με βάση τις συμφωνίες πλαίσιο. Και φυσικά να παρουσιάσει λύσεις και πρωτοβουλίες, τόσο στο εσωτερικό όσο και με την παρέμβασή της στην ΕΕ, που θα μειώνουν το κόστος ενέργειας για όλους τους καταναλωτές ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα ζητήσουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση και θα επανυποβάλουμε τις προτάσεις μας, σε αυτήν την κατεύθυνση».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν οι τομεάρχες Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος και Γιάννης Μπουρνούς, οι τομεάρχες Άμυνας Θοδωρής Δρίτσας και Γιώργος Τσίπρας, ο τομεάρχης Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλ.Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης, η υπεύθυνη της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για διεθνείς και ευρωπαϊκές υποθέσεις Ράνια Σβίγκου, ο σύμβουλος του Αλ.για θέματα ενέργειας και ανταγωνισμού, Νίκος Φαραντούρης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην Α/ΓΕΣ Γιώργος Καμπάς και ο πρώην Α/ΓΕΑ, Χρήστος Χριστοδούλου.

Ανδρουλάκης: Απολύτως καταδικαστέα η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων

"Η στρατιωτική εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία είναι απολύτως καταδικαστέα. Βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου όπως ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας παραμερίστηκαν από τη δύναμη του ισχυρού", τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

"Μπροστά σε αυτές τις δραματικές εξελίξεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση οφείλει να αποδείξει ότι έχει τη βούληση να υπερασπιστεί τις αρχές και τις αξίες μας με πράξεις. Περισσότερο από ποτέ αναδεικνύεται η ανάγκης Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής, για να διασφαλίσουμε την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα των Ευρωπαϊκών λαών.

Η σκέψη μας είναι στους Έλληνες της Μαριούπολης αλλά και σε όλους τους πολίτες της Ουκρανίας που δέχονται μία ασύμμετρη επίθεση", καταλήγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

