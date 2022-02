Αθλητικά

Πόλεμος στην Ουκρανία – Euroleague: Η Μπαρτσελόνα δεν θα ταξιδέψει στη Ρωσία

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν ότι για λόγους ασφαλείας δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στη Ρωσία για τον αγώνα με τη Ζενίτ, ενώ ακολουθεί και το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψει στη Ρωσία για τον αγώνα της Euroleague με τη Ζενίτ, που ήταν προγραμματισμένος για αύριο (25/2) στην Αγία Πετρούπολη.

Παρά τις εγγυήσεις των διοργανωτών, ο καταλανικός σύλλογος επικαλείται λόγους ασφαλείας, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε τα ξημερώματα ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «... έχουν προγραμματιστεί διάφορες συναντήσεις με τις εμπλεκόμενες πλευρές» και τις επόμενες ώρες θα ληφθεί οριστική απόφαση σχετικά με το ταξίδι της ομάδας στη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι η Μπαρτσελόνα επρόκειτο να δώσει δύο διαδοχικούς αγώνες επί ρωσικού εδάφους, αύριο (25/2) με τη Ζενίτ και την Κυριακή (27/2) με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, παιχνίδι που είχε αναβληθεί προγενέστερα λόγω covid-19.

