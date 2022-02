Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Αμερικανός αξιωματούχος: Στόχος της Ρωσίας ένα φιλορωσικό καθεστώς

«Έχουν σκοπό να καρατομήσουν την κυβέρνηση και να εγκαταστήσουν μια δική τους διοίκηση» είπε ο αξιωματικός

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία έχει ως στόχο την «καρατόμηση» της κυβέρνησης του Κιέβου και την αντικατάστασή της με ένα φιλορωσικό καθεστώς, υποστήριξε σήμερα ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση, με περίπου 100 βαλλιστικούς πυραύλους, στοχοθετώντας, όπως είπε η πηγή αυτή, κατά κύριο λόγο στρατιωτικές εγκαταστάσεις. «Έχουν σκοπό να καρατομήσουν την κυβέρνηση και να εγκαταστήσουν μια δική τους διοίκηση», είπε, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Η αρχική φάση επικεντρώνεται, όπως είπε, σε πόλεις-κλειδιά και το Πεντάγωνο αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

«Δεν έχουμε ξαναδεί μια επιχείρηση τέτοιου είδους, από ένα κράτος-έθνος εναντίον ενός άλλου κράτους-έθνους, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σίγουρα όχι κάτι τέτοιου εύρους και κλίμακας», υποστήριξε.

Μέχρι τώρα, σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, οι Ρώσοι δεν έχουν μπει ακόμη στη δυτική Ουκρανία και «δεν υπάρχει καμία ένδειξη» για αμφίβιες επιχειρήσεις στον νότο, από τη Μαύρη Θάλασσα.

Η πηγή, την οποία επικαλούνται τα πρακτορεία Reuters και AFP, δεν έδωσε καμία εκτίμηση για τις ζημίες που έχει υποστεί ο ουκρανικός στρατός. «Είδαμε ενδείξεις ότι (οι Ουκρανοί) αντιστέκονται και αντεπιτίθενται», διαβεβαίωσε.

