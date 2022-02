Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Συρίγος: Στρατηγική ανεπάρκεια της Ε.Ε (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Άγγελος Συρίγος για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Ποια η θέση της Ε.Ε

Ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, Άγγελος Συρίγος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 για τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Ουκρανία.

"Ότι θα επικρατήσουν ας το θεωρήσουμε βέβαιο" είπε χαρακτηριστικά ενώ συμπλήρωσε "ο ουκρανικός στρατός δεν είναι σε καλή κατάσταση".

Τόνισε πως η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία "να μείνει εκτός ΝΑΤΟ, πλήρη αποστρατιωτικοποίηση και ανατροπή τελικά της ουκρανικής κυβέρνησης".

Ο Υφυπουργός επισήμανε πως "η Ουκρανία πολεμά μόνη της" ενώ χαραρακτηριστική ήταν η αναφορά του για την Ε.Ε "αυτή η ιστορία ανέδειξε τη στρατιωτική ανεπάρκεια της Ε.Ε".





