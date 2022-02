Αθλητικά

Ο Τζόκοβιτς έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Ο Σέρβος πρωταθλητής ηττήθηκε από τον Βέσελι στο Ντουμπάι και πλέον από τη Δευτέρα, την θέση του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης θα έχει ο Μεντβέντεφ.

Η μεγάλη είδηση στον χώρο του τένις είναι γεγονός! Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά από μία μακρά περίοδο στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, από την ερχόμενη Δευτέρα (28/02) θα βρίσκεται στο νο2 της ATP, μετά τη σημερινή ήττα-σοκ που γνώρισε από τον Γίρι Βέσελι στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Dubai Tennis Championships.

Ο 28χρονος Τσέχος τενίστας έμελλε να είναι αυτός που θα «γκρεμίσει» τον Σέρβο από το "ρετιρέ" του πίνακα της ATP για πρώτη φορά μετά τις 20 Ιανουαρίου του 2020! Ο Ντανίιλ Μεντβέντεφ θα εκμεταλλευτεί το «δώρο» του Βέσελι κι από την προσεχή εβδομάδα θα φιγουράρει στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στο 500άρι τουρνουά που διεξάγεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το οποίο είχε κατακτήσει 6 φορές, ο «Νολε» δεν έπαιξε σε καμία περίπτωση το τένις που ξέρει, υπέπεσε σε σωρεία λαθών, τα οποία εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλός του για να φτάσει στο 2-0.

Με περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι του ο Τσέχος έκανε τρία μπρέικ στο ματς, πήρε το πρώτο σετ με 6-4 και το δεύτερο με 7-6, μη επιτρέποντας στον μεγάλο αντίπαλό του να πάρει ούτε ένα σετ!

Να σημειωθεί ότι ο Βέσελι στην δεύτερη μάχη του με τον Τζόκοβιτς έκανε το 2 στα 2, καθώς είχε επικρατήσει και στην πρώτη στο Μόντε Κάρλο το 2016.

