Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Και πάλι θετικός στον κορονοϊό

Ανακοίνωσε σήμερα πως διαγνώστηκε ξανά θετικός στον κορονοϊό, μόλις πέντε ημέρες αφότου ανάρρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε σήμερα πως διαγνώστηκε ξανά θετικός στον κορονοϊό, μόλις πέντε ημέρες αφότου ανάρρωσε.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση στη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Καζακστάν.

«Αφότου προέκυψε θετικό το τεστ στο οποίο υποβλήθηκα στο Καζακστάν, πραγματοποιήσαμε τη συνάντηση της Κοινής Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού με τον αδερφό (υπουργό Εξωτερικών του Καζακστάν) Μουχτάρ Τιλεουμπερντί μέσω τηλεδιάσκεψης, για προληπτικούς λόγους», έγραψε ο Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο Twitter.

Στις 16 Φεβρουαρίου ο Τσαβούσογλου είχε ανακοινώσει πως βρέθηκε θετικός στην Covid-19. Τα συμπτώματα που εμφάνισε ήταν ήπια και εξακολούθησε να ασκεί τα καθήκοντά του από το σπίτι. Στις 19 του ίδιου μήνα γνωστοποίησε μέσω Twitter ότι το τεστ ανίχνευσης κορονοϊού στο οποίο υποβλήθηκε, είχε προκύψει αρνητικό.

Τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Τουρκία κυμαίνονται καθημερινά γύρω στις 80.000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας.

