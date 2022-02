Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Δένδιας: Έχει εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης για τους ομογενείς

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Μονάδα για την παροχή βοήθειας τόσο στους Έλληνες πολίτες όσο και στους συγγενείς τους.





«Έχει εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων πολιτών, καθώς επίσης και των κατόχων του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Επίσης, έκανε γνωστό πως «ήδη πολλοί συμπατριώτες μας έχουν έρθει σε επαφή με τις Αρχές μας και έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες» και επισήμανε πως «είμαστε, όμως, εκ των πραγμάτων, αναγκασμένοι να προσαρμόζουμε το σχέδιο μας στις συνθήκες επί του εδάφους».

Απευθυνόμενος στους Έλληνες που βρίσκονται ακόμα στην Ουκρανία, ο υπουργός Εξωτερικών τούς κάλεσε να είναι σε διαρκή επαφή με τις ελληνικές διπλωματικές Αρχές και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Αφού υπενθύμισε ότι πριν από δέκα ημέρες, «είχαμε αποθαρρύνει τους Έλληνες από το να ταξιδεύουν στην Ουκρανία και είχαμε ζητήσει από τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανία να εγκαταλείψουν τη χώρα», διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα κάνει ό,τι μπορεί για να συμπαρασταθεί στους Έλληνες και στους ομογενείς που βρίσκονται εκεί.

Αναφερόμενος στην σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, είπε πως τη συγκάλεσε άμεσα λόγω των δραματικών εξελίξεων στην Ουκρανία και μετά από συνεργασία με τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.

«Σκοπός της σύσκεψης ήταν να εξετάσουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την προστασία των συμπατριωτών μας, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, που βρίσκονται στην Ουκρανία, καθώς και της πολυπληθούς ομογένειας που έχουμε εκεί» εξήγησε.

Κατά τη σύσκεψη, υπήρξε τηλεδιάσκεψη με τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο και με τους προξένους στη Μαριούπολη και στην Οδησσό. Με αφορμή αυτό, ο Νίκος Δένδιας επαίνεσε τον επαγγελματισμό τους και τους ευχαρίστησε θερμά για τις υπηρεσίες τους εν μέσω κρίσης.

Θύμισε ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που διατηρεί τις διπλωματικές της αποστολές στην Ουκρανία και προσέθεσε πως «σκοπός είναι να συντονίζουμε τις προσπάθειες αρωγής επί του εδάφους».

Επίσης, θύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες είχε επισκεφθεί την περιοχή, τόσο τη Μαριούπολη όσο και διάφορα χωριά στα οποία κατοικεί η ελληνική μειονότητα και πως είχε τονίσει ότι, κατ' εντολή του πρωθυπουργού, η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει κάθε προσπάθεια για την ασφάλεια και την προστασία των Ελλήνων στην περιοχή αυτή. Μάλιστα, επανέλαβε ότι η υπόσχεση αυτή θα τηρηθεί.

Σε ό,τι αφορά στα επείγοντα πολιτικά θέματα, όπως είπε, γνωστοποίησε ότι πριν από λίγο, και κατόπιν οδηγιών του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Δεμίρης πραγματοποίησε διάβημα στον πρέσβη της Ρωσίας κ. Μάσλοφ. Σημείωσε ότι είναι το δεύτερο διάβημα εντός ολίγων ωρών και ανέφερε πως «υπογραμμίσαμε στον Ρώσο πρέσβη ότι η χώρα μας καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή ρωσική επίθεση στην Ουκρανία».

Περαιτέρω, θέλησε να υπογραμμίσει ότι η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών αποτελεί ιερό Ευαγγέλιο και θεμέλιο λίθο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τις αρχές αυτές οφείλουν να σέβονται όλες οι χώρες, τόνισε και προσέθεσε: «Καλέσαμε, λοιπόν, τη ρωσική πλευρά στον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες, εκτός των άλλων, θέτουν σε κίνδυνο την ζωή των αμάχων πολιτών, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής ομογένειας».

Μετά τη σύσκεψη της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων, ο Νίκος Δένδιας θα συνομιλήσει με τον με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τους πρεσβευτές της Ουκρανίας κ. Shutenko, της Πολωνίας κ. Lompart, της Εσθονίας κα Rannu, καθώς και με τους επιτετραμμένους της Λετονίας κ. Jaunzems και της Λιθουανίας κα Vaiciuniene.

Αύριο το πρωί, ο Νίκος Δένδιας θα συναντήσει διαδοχικά τους πρέσβεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κ.κ. Maisonnave και Lodge αντίστοιχα. Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Αμοιβαία ενημέρωση Ν. Δένδια-Τζ. Πάιατ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία 24/02/2022 20:36 ΑΠΕ-ΜΠΕ Αθήνα, Ελλάδα 51

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Σε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα, ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας και ο Πρέσβης ΗΠΑ G.Pyatt πραγματοποίησαν αμοιβαία ενημέρωση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε Ουκρανία» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.