Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπάιντεν: Aνακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απόψε νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απόψε νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μετά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία.

Ειδικότερα οι περιορισμοί στις εξαγωγές εκτιμάται πως θα μπλοκάρουν σχεδόν το 50% των εισαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε άλλες τέσσερις ρωσικές τράπεζες, περιλαμβανομένης της VTB. Όπως είπε, οι κυρώσεις θα έχουν «σοβαρό κόστος στη ρωσική οικονομία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα».

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπενθυμίζοντας ότι «εδώ και εβδομάδες είχαμε προειδοποιήσει ότι θα γινόταν αυτό και τώρα το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σε μεγάλη έκταση όπως είχαμε προβλέψει».

Επανέλαβε ότι πρόκειται για μία «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», ενώ υποστήριξε ότι οι φιλοδοξίες του Πούτιν ξεπερνούν την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για αναβίωση της Σοβιετικής Ένωσης.

