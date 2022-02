Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αταλάντα: Αποχαιρέτησε την Ευρώπη με βαριά ήττα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ανωτερότητα των Ιταλών και είδαν το ευρωπαϊκό τους όνειρο να τελειώνει άδοξα.

Με δύο γκολ του Ρουσλάν Μαλινόβσκι (67΄,69΄) και ένα του Γιόακιμ Μέλε (40΄) η Αταλάντα νίκησε εύκολα 3-0 τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» και προκρίθηκε στους «16» του Europa League, καθως είχε επικρατήσει 2-1 και στον πρώτο αγώνα. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού παιχνιδιού και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με συνταγή... Μπέργκαμο ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε ξανά με τριάδα (Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Σισέ) στην άμυνα και σε συνδυασμό με την πίεση στο χώρο του κέντρου όταν οι αντίπαλοι ανακτούσαν τη μπάλα, κατάφερε να οδηγήσει το ματς σε αργό ρυθμό. Αυτό ήταν πρόβλημα για την Αταλάντα και τις ταχύτατες μεταβάσεις της, όμως από την άλλη πλευρά οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που χρειάζονταν ένα γκολ για να «ξεκλειδώσουν» το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι σε ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο δεν απείλησαν καθόλου, με εξαίρεση ένα μακρινό σουτ του Μαντί Καμαρά στο 7΄ με τη μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Αμυντικά, οι διόσκουροι Μανωλάς-Παπασταθόπουλος είχαν εξαιρετικές τοποθετήσεις κάθε φορά που οι Ιταλοί «πατούσαν» με αξιώσεις την περιοχή του Βατσλίκ, ενώ στο κέντρο το ματς ήταν μοιρασμένο. Είχε γίνει εμφανές από την αρχή, ότι ο Ολυμπιακός θα αργούσε να ρισκάρει και προτιμούσε να παραμείνει στο 0-0 και στη διεδίκηση της πρόκρισης για αρκετό χρονικό διάστημα.

Όμως αυτό από μόνο του ήταν ρίσκο και αρκούσε μια κακή στιγμή για να «γκρεμίσει» όλο το πλάνο. Αυτή η στιγμή ήταν ακριβώς στο 40ο λεπτό όταν ο Λαλά λειτούργησε με αφέλεια και προσπάθησε να καλύψει τη μπάλα αντί να την απομακρύνει άμεσα κι ο Γιόακιμ Μέλε πρόλαβε να τη βρει τόσο όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στα δίχτυα.

Στο β΄ ημίχρονο ο Μαρτίνς δεν είχε άλλη επιλογή παρά να αλλάξει σχηματισμό και να κάνει πιο επιθετικούς τους γηπεδούχους με την είσοδο του Μασούρα αντί του Σισέ. Λίγο αργότερα στο χορτάρι πάτησε και ο Ματιέ Βαλμπουενά και θα ακολουθούσαν οι Βρουσάι, Ελ Αραμπί. Όταν, όμως, ήταν έτοιμοι για την αλλαγή οι δύο τελευταίοι, η πρόκριση έκανε... φτερά.

Οι δύο αλλαγές του Γκασπερίνι, Κούπμαϊνερς, Μπογκά συνδυάστηκαν υπέροχα σε μία αντεπίθεση και Μαλονόβσκι με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 0-2 στο 67΄. Δύο λεπτά αργότερα ο Ουκρανός με οβίδα έξω από την περιοχή πέτυχε το τρίτο -καταπληκτικό- γκολ των «Μπεργκαμάσκι». Έτσι, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε την Ευρώπη και μαζί η Ελλάδα τις ελπίδες της για άνοδο στην κατάταξη της UEFA.

Διαιτητής: Κάρλος Ντελ Θέρο Γκράντε (Ισπανία)

Κίτρινες: Σισέ, Εμβιλά, Εμβιλά

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Σισέ (46΄ Μασούρας), Λαλά (68΄ Βρουσάι), Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά (68΄ Ελ Αραμπί), Ρέαμπτσουκ, Τικίνιο (74΄ Φαντιγκά), Ονιεκούρου (60΄ Βαλμπουενά).

ΑΤΑΛΑΝΤΑ (Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι): Μούσο, Τολόι, Ντεμιράλ (90΄ Τσιταντίνι), Τζιμσίτι, Χάτεμπορ, Ντε Ρουν, Φρόιλερ, Μέλε (84΄ Πετσέλα), Μαλινόβσκι (84΄ Μιχάιλα), Πεσίνα (57΄ Κούπμαϊνερς), Πάσαλιτς (57΄ Μπόγκα).

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: Χειροπέδες στους ληστές που τραυμάτισαν ηλικιωμένη

Ιβάν Σαββίδης: φυλάκιση με αναστολή για την εισβολή με όπλο στην Τούμπα

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εκτοξεύονται” οι τιμές στην ενέργεια