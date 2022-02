Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ΕΕ αποφάσισε να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Οι νέες κυρώσεις καλύπτον πολλούς τομείς, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν απόψε να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα σε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα που θα έχουν τεράστιες και σοβαρές συνέπειες στη Ρωσία για τις πράξεις της», αναφέρεται στο ανακοινωθέν των «27» μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι κυρώσεις καλύπτουν τους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών, προϊόντα διπλής χρήσης (σ.σ. που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικούς σκοπούς, περιορισμούς στις εξαγωγές και στη χρηματοδότησή τους, την πολιτική βίζας, ενώ προστίθενται στη «μαύρη λίστα» περισσότερα φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με το ανακοινωθέν.

