Εισβολή στην Ουκρανία: Συγκλονίζει η δασκάλα που γλύτωσε από πύραυλο

Η εικόνα της γυναίκας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα μετά από πτώση ρωσικών πυραύλων στην Ουκρανία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και αποτυπώνει τη θηριωδία του πολέμου.

Η δασκάλα που κατάφερε να επιβιώσει από την εισβολή στην Ουκρανία ορκίζεται πως θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την πατρίδα της.

Η Olena Kurilo μίλησε στη Daily Mail έξω από κατεστραμμένο σπίτι της μίλησε και είπε πως θα «πρέπει να έχω έναν φύλακα άγγελο» για να επιζήσει αυτής της επίθεσης.

Παράλλα τόνισε πως «δεν πίστευε ποτέ ότι αυτό θα συνέβαινε αληθινά» στη ζωή της και μιλά με τρεμάμενη φωνή για το εντελώς καταστραμμένο σπίτι της.

Η ουκρανή δασκάλα δεν πίστευε πως μπορεί η Ρωσία να επιτεθεί στην Ουκρανία όμως δηλώνει πως θα κάνει ο,τι μπορεί για να την υπερασπιστεί.

«Θα κάνω τα πάντα για την Ουκρανία, όσο μπορώ, με όση ενέργεια έχω. Θα είμαι πάντα στο πλευρό της πατρίδας μου. Εγώ η ίδια είμαι σκηνοθέτης, εκπαιδευτικός, μελετήσαμε την ιστορία, αλλά ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι αυτό θα συνέβαινε στη γη μας».

Το σπίτι της καταστράφηκε από την επίθεση με πυραύλους και όπως είπε «δεν υπάρχουν παράθυρα, δεν υπάρχουν πόρτες, μια πόρτα πέταξε έξω, ακόμη και το πάτωμα έχει σκιστεί εντελώς».

