Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο: Μεγάλη νίκη με ανατροπή

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας αν και κυνηγούσαν στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα πήραν την νίκη και εδραιώθηκαν στην τετράδα.

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τέταρτη περίοδο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την ανατροπή απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, βελτιώνοντας σε 15-9 το ρεκόρ του, με το οποίο παρέμεινε ακλόνητος στην τέταρτη θέση της κατάταξης στη Euroleague.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επικράτησαν με 67-58 των Ιταλών στο ΣΕΦ, για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την ομάδα του Έτορε Μεσίνα στην όγδοη ήττα της (17-8, τρίτη θέση) και στη δεύτερη ήττα της από τους «ερυθρόλευκους» την εφετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Κώστας Σλούκας (16π., 4ασ.) μίλησε την πλέον κρίσιμη στιγμή, όταν με 8 σερί πόντους έδωσε αέρα 6 πόντων (56-50), με εναπομείναντα χρόνο 5 λεπτά. Βεζένκοφ (16π., 5ρ.), ΜακΚίσικ (14π.), Φαλ (12π.), αλλά και η προσφορά του Χασάν Μάρτιν στην 4η περίοδο (5ρ.) ολοκλήρωσαν μία ανατροπή από το -12 για τον Ολυμπιακό.

Οι Σλούκας, Πρίντεζης, Παπανικολάου και Λαρεντζάκης αύριο (25/2) θα είναι στη διάθεση του Ομοσπονδιακού προπονητή Σωτήρη Μανωλόπουλου για τον αγώνα με την Τουρκία, στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Επέστρεψε ο Ντίνος Μήτογλου μετά από τρεισήμισι μήνες για την Αρμάνι σημειώνοντας 8 πόντους. Ο Ντέβον Χολ με 15 πόντους ήταν ο μόνος διψήφιος για την ομάδα του Μιλάνο που είχε 7 νίκες στα τελευταία 8 παιχνίδια πριν τη «μάχη» στο ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 7-15, 25-27, 39-43, 67-58

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Γκίτις (Λιθουανία), Νέντοβιτς (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 6, Λαρεντζάκης 1, Φαλ 12, Σλούκας 16 (2), Μάρτιν, Βεζένκοφ 16 (1), Πρίντεζης, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ 14 (1)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Μελί 9, Γκραντ 2, Ροντρίγκεθ 2, Ταρτσέφσκι, Ρίκι, Χολ 15 (2), Ντιλέινι 8, Μήτογλου 8, Ντάνιελς, Χάινς 7, Μπέντιλ 2, Ντατόμε 5(1)

