ΠΑΟΚ – Μίντιλαντ: Έσπασαν… καρδιές στο “θρίλερ” της Τούμπας

Ο «Δικέφαλος του Βορά» πέτυχε γρήγορα δυο τέρματα και έδειξε να καθαρίζει την πρόκριση η οποία όμως τελικά κρίθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Στα πέναλτι κρίθηκε η πρόκριση στο ζευγάρι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μίντιλαντ (2-1 κανονική διάρκεια και παράταση). Τα 120 λεπτά του αγώνα θρίλερ στην Τούμπα δεν αρκούσαν για να αναδείξουν το νικητή που σήμερα το μεσημέρι θα βρεθεί στην κλήρωση της φάσης των "16" του Conference League.

Ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα με δυνατά, αλλά και αδύνατα στοιχεία για τις δυο ομάδες. Τελικά ο Δικέφαλος της Θεσσαλονίκης πέτυχε την μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι με πέντε εύστοχες εκτελέσεις και είναι η μόνη ελληνική ομάδα που θα συνεχίσει σε Ευρωπαϊκή διοργάνωση και τον επόμενο μήνα στην φάση των "16".

Το ανάλογο κατόρθωμα να συνεχίζει ως την άνοιξη ο ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση είχε να το πετύχει μετά από 48 χρόνια. Έτσι με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα του Αλέξανδρο Πασχαλάκη, που ήταν καταλύτης στην υπόθεση της πρόκρισης κέρδισε μια πολύ σημαντική διάκριση.

Στο 9΄ έγινε το πρώτο σουτ από την πλευρά των γηπεδούχων με τον Μπίσεσβαρ που σημάδεψε την εστία χωρίς όμως να αιφνιδιάσει τον τερματοφύλακα Ολαφσον.

Στο 18΄ήταν η σειρά των Δανών να πλησιάσουν με αξιώσεις στην εστία του Πασχαλάκη όταν σε γρήγορη μετωπική επίθεση ο Σίστο έστειλε δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής αλλά ο Πασχαλάκης καλά τοποθετημένος μπλόκαρε χωρίς κίνδυνο.

Όμως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με επιθετική ενέργεια και πάθος και στο 20' πήρε προβάδισμα με σκόρερ τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, που απλώς πλάσαρε την μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία σε μια τελική προσπάθεια όπου ο Τσόλακ έκανε όλη την δουλειά στα καρέ των Δανών.

Το γκολ αυτό άνοιξε τις διαθέσεις των Θεσσαλονικέων και στο 26΄ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Αντρέ Βιεϊρίνια πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με άπιαστο σουτ στην γωνία του Ολαφσον και με δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Η Μίντιλαντ υποχρεωμένη να διεκδικήσει το γκολ ώστε να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης, βγήκε επιθετικότερα και στο 39΄ο Ισακσεν επιχείρησε να "κρεμάσει" τον Πασχαλάκη με ψηλοκρεμαστό σουτ χωρίς όμως επιτυχία.

Η Μίντιλαντ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 2ο των καθυστερήσεων όταν ο Παουλίνιο βρέθηκε ακάλυπτος και σε πλεονεκτική θέση εντός περιοχής, αλλά το σουτ που έκανε ήταν κακό και η ευκαιρία πετάχτηκε αναξιοποίητη.

Στην επανάληψη η Μίντιλαντ παρουσιάστηκε με αλλαγμένο προφίλ. Τρείς ταυτόχρονα αλλαγές από τον Μπό Χένρικσεν έκαναν την ομάδα του πιο επιθετική αλλά ταυτόχρονα και πιο αδύναμη στις αντεπιθέσεις του ΠΑΟΚ με υψηλό ρίσκο για τους Δανούς που τα έπαιζαν όλα για όλα για το γκολ.

Στο 60' η Μίντιλαντ σχεδόν αγκάλιασε το γκολ όταν ο Ισακσον βρέθηκε σε θέση βολής αλλά ο Πασχαλάκης έσωσε και πάλι την εστία του με θεαματική και σωτήρια επέμβαση.

Οι Δανοί συνέχισαν να επιτίθενται κατά κύματα και στο 76΄ ήταν η σειρά του Χεγκ να χάσει μια ευκαιρία σκοραρίσματος καθώς με την προβολή που έκανε δεν πρόλαβε να στείλει την μπάλα στην εστία του Πασχαλάκη.

Στο 80΄ ο ίδιος παίκτης όμως βρήκε την ευκαιρία και με κεφαλιά ψαράκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της αμυντικής γραμμής του ΠΑΟΚ βάζοντας τους γηπεδούχους σε περιπέτειες. Και λίγο αργότερα ο ΠΑΟΚ γλύτωσε το "'έμφραγμα". Ο Σβιατσένκο έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη και ο Δικέφαλος γλύτωσε τα χειρότερα.

Στο τελευταίο 20λεπτο ο ΠΑΟΚ κατέρρευσε αγωνιστικά, υπέφερε στο γήπεδο και με άκαιρες αλλαγές έδινε την εντύπωση πως έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Τελικά το 2-1 της 90λεπτης προσπάθειας των δυο ομάδων οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί οι δυο ομάδες εμφάνισαν σημεία κόπωσης. Παρ΄ όλα αυτά στο 100΄ ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε ένα γκολ με τον ανέτοιμο Ελ Καντουρί, που βρέθηκε στην περιοχή αλλά δεν είχε την δύναμη και στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Κάτι ανάλογο έγινε και στο 102΄ και στο 103' όταν ο Τσόλακ έχασε δυο ευκαιρίες για το γκολ. Το τελικό 2-1 έστειλε τις δυο ομάδες στην διαδικασία των πέναλτι όπου εκτελέστηκαν με την εξής σειρά:

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Τσόλακ 1-0

Μάγιερ Απέκρουσε ο Πασχαλάκης

Σίντκλεϊ 2-0

Άντερσον 2-1

Σβαμπ 3-1

Ντιρ 3-2

Μιτρίτσα 4-2

Λιντ 4-3

Κούρτιτς 5-3

Διαιτητής: Λόρενς Βίσερ (Βέλγος)

Κίτρινες: Κρέσπο, Κούρτιτς, Βιεϊρίνια, Λύρατζης, Ονιαντίκα, Ντίιρ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (71' Σίντκλεϊ), Κρέσπο, Ίνγκασον, Λύρατζης, Κούριτς, Τσιγγάρας (90' Σοάρες), Αουγκούστο (74' Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ (71' Μιτρίτσα), Αντ. Ζίφκοβιτς (104΄ Σβαμπ), Τσόλακ.

Μίντιλαντ (Μπο Χένρικσεν): Όλαφσον, Ζουνίνιο (46' Χεγκ), Σβιατσένκο, Τιχόσεν, Παουλίνιο (46' Ντιίρ), Εβάντερ, Ονιαντίκα, Ίσακσεν (99΄ Τσαρλς), Άντερσον, Μπρουμάντο (73' Λιντ) και Σίστο (46' Μέϊερ).

