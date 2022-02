Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπλίνκεν: Η Ρωσία θέλει ανατροπή του Ζελένσκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τους στόχους της ρωσικής εισβολής μίλησε ο Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, προβλέποντας πως θα υπάρξει επίθεση της Μόσχας και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε «πεπεισμένος» ότι σκοπός του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC την επομένη της έναρξης της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης πως η Μόσχα θα «επιτεθεί στην πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις».

«Βλέπουμε δυνάμεις να έρχονται από τον βορρά, από την ανατολή, από τον νότο, και αυτό είναι το σχέδιο που επισημαίναμε στον κόσμο τις τελευταίες εβδομάδες», πρόσθεσε ο κ. Μπλίνκεν.

Μολαταύτα διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία «θα επικρατήσει».

«Βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, ή μακροπρόθεσμα, είμαι βέβαιος ότι η δημοκρατία και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας θα νικήσουν», είπε.