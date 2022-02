Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών

Τι αναφέρει η ουκρανική Κυβέρνηση για όσα έγιναν την νύχτα της Πέμπτης έως το ξημέρωμα της Παρασκευής. Όλα όσα συνέβησαν από την έναρξη της ρώσικης εισβολής.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ουκρανία μετά την εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από το πρωί της Πέμπτης, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν από τρεις πλευρές εντός του ουκρανικού εδάφους, με βασικό στόχο την κατάληψη του Κιέβου

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Rescuers are extinguishing a fire in a residential building in #Kyiv, which broke out as a result of an enemy aircraft. There are wounded.#StopRussianAggression #StandWithUkraine #StopWar pic.twitter.com/9IeJX96F0S — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) February 25, 2022

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

Kyiv now (Source: Anton Geraschenko) pic.twitter.com/1ps0CmIwWV — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) February 25, 2022

Ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «ρωσικό αεροσκάφος» στο Κίεβο, που κατέπεσε σε 9ώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

??????BREAKING: A plane was reportedly shot down and fell over a house near Kiev. pic.twitter.com/RBDT7BR1xi — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

??????Clearest view of the plane that was shot down over Kiev moments ago. pic.twitter.com/ke174WzFTX — OSINT UKRAINE (@OSINT_Ukraine) February 25, 2022

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων κάνει πολλούς να φοβούνται πως το Κίεβο θα υποστεί επίθεση σύντομα και ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε λόγο για «φρικιαστικά πλήγματα» στο Κίεβο από τη Ρωσία, που παρομοίασε με εκείνα της ναζιστικής Γερμανίας. «Η τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας είχε ζήσει κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν είχε δεχθεί επίθεση από τη Ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει κι αυτό», ανέφερε. Κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και στον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν και όλες τις χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα και «να διώξουν τους Ρώσους με τις κλωτσιές από παντού». «Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία», αξίωσε.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Νωρίτερα σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο περί παρουσίας ρωσικών «ομάδων δολιοφθορών» στην ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους της να επαγρυπνούν και να τηρούν την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας που επιβλήθηκε.

RUSSIAN INVASION OF UKRAINE LATEST: https://t.co/b3pSvr43St



• Russia bombards Ukraine by air, land, and sea



• Chernobyl power plant captured by Russian forces



• Biden announces new sanctions targeting Russia and mobilization of more troops to Germany



• Kiev under curfew pic.twitter.com/W9tsOJMY4j — NBC News (@NBCNews) February 24, 2022

Πέραν του Κιέβου, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης σήμερα ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν «νεκροί και τραυματίες».

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία μεν, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος κήρυξε στρατιωτικό νόμο καταρχήν για τριάντα ημέρες και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του Κιέβου με τη Μόσχα, υπέγραψε χθες διαταγή γενικής επιστράτευσης.

Παράλληλα πλήγματα δέχθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε πολλά σημεία της Ουκρανίας και καταστράφηκαν σημαντικές υποδομές, ενώ η επέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο ουκρανικό έδαφος είναι ταχύτατη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τους Ουκρανούς ηγέτες τόσο για την ουδετερότητα όσο και για την αποστρατικοποίηση, ζητώντας ουσιαστικά από την Ουκρανία να συνθηκολογήσει με συγκεκριμένους όρους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του πως αναμένει από τους συμμάχους της Ουκρανίας να επιβάλουν χειροπιαστές κυρώσεις

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων είναι ταχύτατη και μια από τις τελευταίες εξελίξεις που παραδέχεται και η ουκρανική πλευρά, είναι η κατάληψη από τους Ρώσους του Τσέρνομπιλ και του Πυρηνικού του εργοστασίου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως υπάρχει πτώση μεταγωγικού αεροσκάφους με όλους τους επιβάτες να είναι νεκροί. Η πτώση του αεροσκάφους έγινε στην περιοχή Βορόνεζ και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία ενώ μέχρι τώρα είναι άγνωστος ο λόγος της συντριβής.

Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το βράδυ της Πέμπτης μία οβίδα έπληξε πολυκατοικία. Όπως αναφέρουν, μέχρι στιγμής, υπάρχουν 26 τραυματίες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο και για νεκρούς.

Η εικόνα της γυναίκας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα μετά από πτώση ρωσικών πυραύλων στην Ουκρανία έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και αποτυπώνει τη θηριωδία του πολέμου. Η δασκάλα που κατάφερε να επιβιώσει από την εισβολή στην Ουκρανία ορκίζεται πως θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί την πατρίδα της.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής, Άγγελος Συρίγος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων προέβλεψε ότι "η επικράτηση των Ρώσων στο στρατιωτικό μέτωπο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη".

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εξέλιξη που πριν από λίγο φάνταζε αδιανόητη, τη μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά τον β' παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν παραβιάζουν απλά το διεθνές δίκαιο, θέτουν σε αμφισβήτηση ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν απόψε να επιβάλουν νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, βάζοντας στο «στόχαστρο» τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών.

Η ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο και τα Γενικά Προξενεία στη Μαριούπολη και στην Οδησσό καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταται σχέδιο εκκένωσης, που είναι μη ανακοινώσιμο δεδομένης της ανάγκης προστασίας όσων θέλουν να αποχωρήσουν.

«Έχει εκπονηθεί σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων πολιτών, καθώς επίσης και των κατόχων του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε απόψε νέες οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μετά την στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στην Ουκρανία. Ειδικότερα οι περιορισμοί στις εξαγωγές εκτιμάται πως θα μπλοκάρουν σχεδόν το 50% των εισαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία.

Σημαντική άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφεται στην προημερήσια αγορά για αύριο Παρασκευή, σε συνέχεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ανόδου της τιμής του φυσικού αερίου που ακολούθησε.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό Χρηματιστήριο για την Παρασκευή διαμορφώθηκε στα 235,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα και είναι αυξημένη κατά 34% σε σχέση με τη σημερινή τιμή, δεν αποτελεί ωστόσο ρεκόρ καθώς τους προηγούμενους μήνες είχε διαμορφωθεί και σε υψηλότερα επίπεδα. Αντίστοιχα η τιμή του φυσικού αερίου στην πλατφόρμα TTF της Ολλανδίας διαμορφώνεται σήμερα το μεσημέρι στα 120,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 36,1%.

Πρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου από τον αγωγό ΤΑΡ αναζητά η ελληνική αγορά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, πέρα από τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες σήμερα έγιναν οι πρώτες διερευνητικές συζητήσεις με την κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαιτζάν. Ο αγωγός ΤΑΡ ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 2020 να παραδίδει φυσικό αέριο στην ελληνική αγορά και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ κάλυψε πέρυσι το 17,5 % της εγχώριας κατανάλωσης.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε αεροπορική οδηγία (notam), μετά από το Δελτίο Πληροφοριών του ΟργανισμούΑσφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΑSA), σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Ουκρανίας και την απαγόρευση διελεύσεων των πολιτικών αεροσκαφών λόγω της υψηλής επικινδυνότητας που υπάρχει στην περιοχή από την στρατιωτική δραστηριότητα.

