Πόλεμος στην Ουκρανία: απογοήτευση στο Κίεβο για τις κυρώσεις

Τι δηλώνει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας μετά τις αποφάσεις για διεθνή μέτρα κατά της Μόσχας, σε σχέση και με τις κινήσεις του Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση εναντίον της χώρας του δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν.

Ο αρχηγός του κράτους επέκρινε το ότι συνεχίζει απλά να παρακολουθεί τι συμβαίνει στην Ουκρανία από μακριά, μερικές ώρες μετά τα νέα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο, στη Ζαπορίζια και ενώ ηχούν σειρήνες της αεράμυνας σε πόλεις της δυτικής Ουκρανίας, ιδίως τη Λβιβ.

Σε διάγγελμά του προς το έθνος, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε πως η Ρωσία ξανάρχισε πυραυλικά πλήγματα περί τις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), υποστηρίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις της χώρας του σταμάτησαν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στα περισσότερα μέτωπα.

