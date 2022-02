Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι “γάζωσαν” Ουκρανούς στρατιώτες που δεν παραδόθηκαν (βίντεο)

Η απάντηση των Ουκρανών στρατιωτών που αρνήθηκαν να παραδοθούν στους Ρώσους σε φυλάκιο σε ένα μικρό νησί.

Από εχτές, η φρίκη του πολέμου, "χτύπησε" την Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή με επιθέσεις από αέρος και χερσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι Ουκρανοί, είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν με κάθε κόστος την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας τους και αυτό αποτυπώνεται συγκινητικά μέσα από ένα βίντεο στο twitter.

Συγκεκριμένα, συγκλονίζει το βίντεο από ένα νησάκι απέναντι από τη Μαριούπολη στο οποίο βρίσκεται ένα Ουκρανικό στρατιωτικό φυλάκιο.

Όταν ρωσικό πολεμικό πλοίο προσέγγισε πάνοπλο και ζήτησε από τους 13 στρατιώτες να παραδοθούν η απάντηση που έλαβε ήταν "άντε γ@@@@τε, με τη συνέχεια να μετατρέπεται σε τραγωδία, καθώς το ρωσικό πλοίο τους "γάζωσε" με αποτέλεσμα να είναι όλοι τους νεκροί.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC