“Ελπίδα” - ΤΡΑΙΝΟΣΕ: η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις

Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις όσων ταξιδιωτών δικαιούνται αποζημίωση για την ταλαιπωρία που υπέστησαν, λόγω και της κακοκαιρίας.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώνει, με ανακοίνωσή της, τους επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί των αμαξοστοιχιών 54, 55, 56, 57 και 885 στις 24 Ιανουαρίου 2022, ότι από σήμερα ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής στήριξης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέσω της φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://claims.trainose.gr/από την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022.

Παρακαλούνται επίσης οι δικαιούχοι μετά την υποβολή της αίτησής τους να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της εταιρείας για τυχόν νεότερη ενημέρωση.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής αποφάσισε την επιβολή του ανώτατου προστίμου που προβλέπει ο Νόμος 4663/2020 στις εταιρείες Αττική Οδός Α.Ε. (Παραχωρησιούχος Εταιρεία) και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. (εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού) για την υπαιτιότητά τους σχετικά με τη διακοπή της κυκλοφορίας και τα παρεπόμενα προβλήματα που προέκυψαν μετά τη χιονόπτωση της 24ης Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο από 1 εκατομμύριο ευρώ σε κάθε εταιρεία. Η απόφαση του Υπουργού βασίστηκε στο Πόρισμα που του παρέδωσε η Επιτροπή Διερεύνησης που είχε συγκροτήσει το Υπουργείο.

Εν τω μεταξύ, σε περίπου 12.000 ανέρχονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις αποζημίωσης που υποβλήθηκαν στην εταιρεία "Αττική Οδός", για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι επιβάτες των εγκλωβισμένων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας.





