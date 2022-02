Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: ο καταπέλτης και η νέα έρευνα για αγνοούμενους (βίντεο)

Οι πυροσβέστες έχουν επιστρέψει στο πλοίο για τον εντοπισμό των σορών των 6 ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν, ως εικάζεται, σε κάποιο από τα γκαράζ.

Mία νέα μεγάλη επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής από την Πυροσβεστική, με σκοπό την ανεύρεση των αγνοουμένων στο “Euroferry Olympia”.

Οκτώ ημέρες μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ, θα μπουν μέσα στο πλοίο για να ανοίξουν επιτέλους τον καταπέλτη και να μπορέσουν να εντοπίσουν τους 6 αγνοούμενους που παραμένουν εγκωβισμένοι.

Μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, καθώς το υψηλό θερμικό φορτίο και τα τοξικά αέρια από την πυρκαγιά έκαναν ακατόρθωτη την είσοδό τους μέσα στο πλοίο και κυρίως στο δεύτερο κατάστρωμα, εκεί όπου θεωρούν πως εγκλωβίστηκαν οι 6 εναπομείναντες αγνοούμενοι.

Σήμερα το πρωϊ, εξειδικευμένο συνεργείο με την βοήθεια μηχανημάτων θα επιχειρήσει να ανοίξει τον καταπέλτη και να μπουν μέσα οι διασώστες,

Να σημειωθεί πως τις προηγούμενες ημέρες δεν επιχειρήθηκε το άνοιγμα της μπουκαπόρτας, γιατί υπήρχε αυξημένος κίνδυνος να εισέλθουν απότομα μεγάλες ποσότητες οξυγόνου και να προκληθεί έκρηξη.

Ήδη, εχουν εντοπιστεί πέντε σοροί στο πλοίο που έχει μεταφερθεί στο πλατυγιάλι Αστακού.

