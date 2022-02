Πόλεμος στην Ουκρανία: Αγόρι παίζει πιάνο την ώρα της εισβολής (βίντεο)

Ανατριχιάζει το βίντεο με τον μικρό να παίζει πιάνο όσο πραγματοποιείται εισβολή στο Χάρκοβο.

Από το πρωί της Πέμπτης, η Ουκρανία δέχεται σφοδρή επίθεση από τη Ρωσία, η οποία έχει εισβάλει στη χώρα.

Πολλά βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν τη φρίκη του πολέμου, όπως αυτό με ένα παιδάκι που κλαίγοντας λέει πως "Δεν θέλει να πεθάνει" και ραγίζει καρδιές.

Το βίντεο που μοιράστηκε μέσα από το Twitter η σκηνοθέτης και δημοσιογράφος της Washington Post, Whitney Leaming, έχει γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες και είναι ανατριχιαστικό.

Στο βίντεο φαίνεται ένα αγοράκι να παίζει μία λυπητερή μελωδία στο πιάνο, στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Χάρκοβο,την ώρα που τα ρωσικά στρατεύματα εισβάλουν στην πόλη.

A young boy plays the piano in a Kharkiv hotel lobby as unconfirmed reports come in that Russians troops are advancing on the city. pic.twitter.com/bWFvgM1N7X