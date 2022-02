Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: η Ελλάδα σε “θέση - κλειδί”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε η Ελλάδα, χάρη στην νίκη και πρόκριση του ΠΑΟΚ. Πως διαμορφώνεται η λίστα της βαθμολογίας.

Σημαντική άνοδο της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA, αφού «σκαρφάλωσε» στην 15η θέση (26.700 βαθμοί), μετά τη νίκη και την πρόκριση του ΠΑΟΚ στο Conference League.

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μίντιλαντ έδωσε 500 βαθμούς και την ανέβασε τρεις θέσεις στη βαθμολογία της UEFA με τη χώρα να ξεπερνάει την Τσεχία, τη Δανία, και την Τουρκία.

Η Ελλάδα έμεινε έτσι με μια ομάδα στις διοργανώσεις της UEFA και πλέον όλα εξαρτώνται από το πόσο μακριά θα φτάσει ο ΠΑΟΚ. Στην 16η θέση βρίσκεται η Τσεχία που βλέπει τη Σλάβια να συνεχίζει στο Conference Europa League.

Ο μεγάλος στόχος της 15ης θέσης εξασφαλίζει δύο ομάδες στο Champions League (2ος και 3ος προκριματικός), μία στο Europa League (3ος προκριματικός) και δύο στο Europa Conference League (2ος προκριματικό), η 14η και 13η θέση επιτρέπουν στον πρωταθλητή παρουσία στον 3ο προκριματικό του Champions League, με τον δευτεραθλητή στον 2ο προκριματικό του Champions League, ενώ ο Κυπελλούχος και οι 3ος και 4ος μετέχουν στο Europa League.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών

“Euroferry Olympia”: ο καταπέλτης και η νέα έρευνα για αγνοούμενους (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)