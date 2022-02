Κοινωνία

Πόλεμος στην Ουκρανία - Ιερώνυμος: να πρυτανεύσoυν η σύνεση και η λογική

Συγκλονισμένος με τις εξελίξεις ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος δήλωσε ότι προσεύχεται να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου κατευθύνονται προς τους Ουκρανούς αδελφούς μας, ιδιαίτερα προς τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους που βιώνουν τη φρίκη του πολέμου, και φυσικά προς τους χιλιάδες ομογενείς μας στη χώρα», τόνισε σήμερα ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Επιπρόσθετα, δήλωσε συγκλονισμένος «ως άνθρωπος και ως κληρικός, βλέποντας την εικόνα ενός μικρού παιδιού που με δάκρυα στα μάτια λέει ότι δεν θέλει να πεθάνει και ότι θέλει ο πόλεμος αυτός να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν, αλλά και την εικόνα ενός πατέρα που με δάκρυα στα μάτια αποχαιρετά την κόρη του και τη σύζυγό του που φεύγουν αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο».

Καταληκτικά, ο μακαριώτατος εύχεται και προσεύχεται «να σταματήσει αυτός ο πόλεμος τώρα, να πρυτανεύσoυν η σύνεση και η λογική και να γίνει αντιληπτό ότι όλα τα ζητήματα μπορούν να διευθετηθούν και να επιλυθούν μέσα από τον διάλογο και τη συνεννόηση και ποτέ με τη βία».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, πραγματοποίησε συνάντηση το πρωί της Παρασκευής με τον πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ., Νίκο Ανδρουλάκη.

