Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: νέα διακοπή για την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί δεν ξεκίνησε καν επί της ουσίας η ακροαματική διαδικασία. Αποδοκιμασίες κατά του Λιγνάδη έξω από τα δικαστήρια. "Μάχη" Κούγια - Βλάχου για τον πρώτο μάρτυρα.

Διακόπηκε για την Πέμπτη η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, χωρίς καν να ξεκινήσει σήμερα επί της ουσίας, καθώς μετά την δίωρη αναβολή λόγω συμμετοχής της γραμματέως του δικαστηρίου σε στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, ανακοινώθηκε πως λόγω κυλώματος μέλους του δικαστηρίου, δεν ήταν εφικτό να συνεδριάσει σήμερα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη και έτσι ο Δημήτρης Λιγνάδης πήρε και πάλι τον δρόμο για τις Φυλακές Κορυδααλού. Κατά την αποχώρηση του απο τα δικαστήρια, έγινε δέκτης αποδοκιμασιών από πολίτες.

Στην επόμενη συνεδρίαση του ΜΟΔ, το δικαστήριο θα προχωρήσει στην ανάγνωση του κατηγορητηρίου ζητώντας από τον μέχρι πριν λίγο καιρό επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου να δηλώσει την θέση του έναντι σε όσα του καταλογίζονται για τέσσερις βιασμούς σε βάρος τριών ανηλίκων αγοριών, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, και ενός ενήλικα άνδρα.

Ο καλλιτέχνης από την πρώτη στιγμή αρνείται τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του, οι οποίες οδήγησαν στην σύλληψη και προσωρινή του κράτηση πριν έναν χρόνο, ισχυριζόμενος πως όλη η υπόθεση είναι κατασκευασμένη και σχετίζεται με την αντιπαράθεση που έχει επί σειρά ετών με την Διοίκηση του Σωματείου Ηθοποιών.

Κατά την έναρξη της δίκης στην δικαστική αίθουσα βρέθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις καταγγέλλοντες, με τον τέταρτο να βεβαιώνει το δικαστήριο πως θα είναι παρών όταν κληθεί να καταθέσει.

Η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει με την κατάθεση του πρώτου εκ των μηνυτών του καλλιτέχνη για τον βιασμό που υποστηρίζει ότι υπέστη απο τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Κοντρα Κούγια - Βλάχου γα τον πρώτο μάρτυρα και μηνυτή

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλιησε την Παρασκευή ο Αλέξης Κούγιας, λέγοντας πως αν ο πρώτος μάρτυρας που θα καταθέσει, δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους, να ταξιδέψει στην Ελλάδα, από το εξωτερικό όπου ζει και εάν δεν μπορεί ο συνήγορος του να τον βοηθήσει οικονομικά, προτίεθται ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας να πληρώσει το εισιτήριο του μηνυτή για να καταθέσει σε βάρος του πελάτη του!

«Αν είναι αυτός ο μάρτυρας που μένει στην Σουηδία και η δικαιολογία είναι πως “είναι φτωχό παιδί και δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα”… ενώ ο μέσος μισθός στην Σουηδία είναι 2.000 ευρώ και ένα εισιτήριο από την Σουηδία κάνει 100 ευρώ… εάν δεν μπορεί ο δικηγόρος του να του δώσει τα 100 ευρώ, θα καταβάλω εγώ τα έξοδα», είπε ο Αλέξης Κούγιας σε δηλώσεις του στην εκπομπή.

«Ο εντολέας μου, που είναι και θύμα βιασμού και ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας, που από την δική του μήνυση ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι, διαθέτει εκτός από απέραντη αξιοπιστία και απέραντη αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί ο συνήγορος υπεράσπισης να προσπαθεί να ευτελίζει την προσωπικότητα του μάρτυρα», απάντησε σε παρέμβαση του ο δικηγόρος του μηνυτή.

Ο Γιάννης Βλάχος επεσήμανε πως «ο εν λόγω μάρτυρας είναι ήδη από τις 11 του μήνα στην Ελλάδα, ενόψει της έναρξης της δίκης και περιμένει να καταθέσει στο δικαστήριο. Αυτήν την στιγμή είναι δίπλα μου και έτοιμος να καταθέσει»

Ο Αλέξης Κούγιας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του και σε άλλους μάρτυρες της δίκης, μιλώντας με ιδιαίτερα καυστικά σχόλια για ορισμένους εξ αυτών:

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)

Νίκος Κοεμτζής: σαν σήμερα το μακελειό για μια παραγγελιά

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών