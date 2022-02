Υγεία - Περιβάλλον

Πόλεμος στην Ουκρανία: αυτοσχέδιες θερμοκοιτίδες μέσα σε καταφύγιο (βίντεο)

Συγκλονίζει το βίντεο με τις αυτοσχέδιες μονάδες φροντίδας για νεογέννητα, μέσα σε καταφύγιο στην Ουκρανία.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, πολλοί είναι οι Ουκρανοί που προσπαθούν να βρουν ασφάλεια σε καταφύγια.

Έτσι και μία μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του ουκρανικού νοσοκομείου της πόλης Ντνίπρο μεταφέρθηκε σε ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο σε αποθήκη στο υπόγειο του κτιρίοιυ, όταν ήχησαν οι σειρήνες.

Χαρακτηριστικά, ο γιατρός Ντένις Σούρκοφ, επικεφαλής της μονάδας νεογνών, στο Κλινικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας Ντνιπροπετρόβσκ είπε στους New York Times: «Αυτή είναι η ΜΕΘ. Σε ένα καταφύγιο βομβών. Το φαντάζεσαι; Αυτή είναι η πραγματικότητά μας».

Τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσοκόμες κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσουν τα μωρά ασφαλή.

