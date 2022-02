Αθλητικά

Champions League: στο Παρίσι ο τελικός

Τι αποφάσισε η UEFA για τους αγώνες των ρωσικών και των ουκρανικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA στη σημερινή της έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε την αλλαγή έδρας του τελικού του φετινού Champions League, αφαιρώντας τη διοργάνωση από την Αγία Πετρούπολη.

Ο τελικός του Champions League ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 28 Μαϊου, στην Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης, αλλά μετά τις τελευταίες καταγιστικές εξελίξεις και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η UEFA ανακοίνωσε σήμερα πως ο τελικός θα διεξαχθεί τελικά στο Παρίσι, στην έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, το «Σταντ ντε Φρανς».

Η UEFA χθες σε ανακοίνωσή της επισήμανε ότι συμμερίζεται τη σημαντική ανησυχία της διεθνούς κοινότητας για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της προς τους Ουκρανούς.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία δέχτηκε ασφυκτικές πιέσεις ακόμη και από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γι' αυτό το θέμα και χθες ο πρόεδρος, Αλεξάντερ Τσέφεριν, συγκάλεσε εκτάκτως την εκτελεστική επιτροπή για να εξετάσει τα δεδομένα μετά τη ρωσική εισβολή.

Αποφάσισε λοιπόν σήμερα την αφαίρεση του τελικού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης από τη Ρωσία και την Αγία Πετρούπολη και την ανάθεση της διεξαγωγής του στη γαλλική πρωτεύουσα.

Επίσης η UEFA αποφάσισε πως οι εντός έδρας αγώνες των ρωσικών και ουκρανικών ομάδων, για τα ευρωπαϊκά κύπελλα, θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες.

