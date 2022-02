Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: τριήμερο με καλές όψεις (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μέχρι τις 3 Μαρτίου που θα είναι σε σύνοδο Άρης και Αφροδίτη θα έχουμε εξελίξεις, είπε η Λίτσα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», προσδιορίζοντας πως αναφέρεται τόσο στα γεγονότα της Ουκρανίας και της ρωσικής εισβολής, όσο και σε άλλες υποθέσεις, λέγοντας πως θα μπορούσαν οι εξελίξεις να αφορούν και την υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα.

«Σήμερα η Σελήνη είναι στον Τοξότη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια χαρούμενη ημέρα», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος επεσήμανε ωστόσο πως «το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να φέρει εξαπατήσεις και στενοχώριες», προσθέτοντας πως «η Σελήνη το Σαββατοκύριακο θα είναι στον Αιγόκερω για να χαρούμε».

Όπως σημείωσε η Λίτσα Πατέρα, οι καλές όψεις της Σελήνης σημαίνουν πως «σχέσεις που αρχίζουν τώρα μπορεί να έχουν διάρκεια», προσθέτοντας πως τις επόμενες ημέρες «ο έρωτας κυριαρχεί, ενώ μπορεί να προωθηθούν και οικονομικά θέματα που εκκρεμούν».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

