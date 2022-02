Συνταγές

Κοτόπουλο αλά κρεμ με λιγκουίνι από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή, μαζί με μικρά μυστικά για... απογείωση της γεύσης, μοιράζεται μαζί μας ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Εξαιρετική συνταγή για κοτόπουλο αλά κρεμ με λιγκουίνι ή με όποιο άλλο ζυμαρικό προτιμά ο καθένας μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μικρά μυστικά για το κρέας και την προετοιμασία του φαγητού, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόλαυση στον ουρανίσκο…

Κοτόπουλο αλα κρεμ με λιγκουίνι – Τα υλικά

600 γρ στήθος κοτόπουλο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο

500 γρ λινγκουινι ή φετουτσίνι

8 φέτες μπέικον

6 μανιτάρια

1 κρεμμύδι

100 ml λευκό κρασί

1 σκ. σκόρδο

450 ml κρέμα γάλακτος 35%

150 γρ παρμεζάνα τριμμένη

3 κ.τ.σ μαϊντανό

Κοτόπουλο αλα κρέμ με λιγκουίνι – Η συνταγή Βάζουμε σε μια κατσαρόλα μπόλικο αλατισμένο νερό και όταν βράσει βάζουμε τα ζυμαρικά και βράζουμε 2 λεπτά λιγότερο από ότι λέει η συσκευασία. Κόβουμε σε μπουκιές το κοτόπουλο. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο, το βούτυρο και σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το κοτόπουλο, δεν ανακατεύουμε συνεχώς, σοτάρουμε καλά και από τις δυο πλευρές και το τοποθετούμε σε ένα πιάτο. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε λίγο λάδι και βούτυρο και σοτάρουμε σε φέτες το μπέικον, τα μανιτάρια και στη συνέχεια το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο, σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε να πάρει μια βράση για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε τα ζυμαρικά όπως είναι από την κατσαρόλα παίρνοντας τα με μια τσιμπίδα και ας πέσουν και λίγα νερά μέσα ανακατεύουμε και τέλος προσθέτουμε την παρμεζάνα . Προσθέτουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά μας σε ένα πιάτο από πάνω το τραγανό μπέικον πασπαλισμένο, φλέικς παρμεζάνας και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: ρωσική προέλαση με εκρήξεις και πτώση αεροσκαφών

Νίκος Κοεμτζής: σαν σήμερα το μακελειό για μια παραγγελιά