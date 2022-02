Κόσμος

Εισβολή στην Ουκρανία - Λαβρόφ: θέλουμε να απελευθερώσουμε τους Ουκρανούς

Τι αναφέρει ο Υπ. Εξωτερικών της Ρωσίας, στις πρώτες δηλώσεις του μετά από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι στόχος της εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία είναι να "απελευθερωθούν οι Ουκρανοί από την καταπίεση", ενώ πρόσθεσε ότι δεν θεωρεί πιθανό η Μόσχα να αναγνωρίσει τις σημερινές ουκρανικές αρχές ως δημοκρατικές.

"Ο πρόεδρος Πούτιν έλαβε την απόφαση για αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση αποστρατιωτικοποίησης, αποναζιστικοποίησης, για να απελευθερωθούν από αυτή την καταπίεση, οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να επιλέξουν ελεύθερα το μέλλον τους", πρόσθεσε ο Λαβρόφ κατά τη συνάντησή του με αξιωματούχους των αποσχιθεισών επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανια.

Παράλληλα ο Ρώσος υπουργός απέρριψε τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει επισημάνει ότι είναι έτοιμος να συζητήσει καθεστώς ουδετερότητας για τη χώρα του και πρόσθεσε ότι η Μοσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες μόλις ο ουκρανικός στρατός σταματήσει να πολεμά.

