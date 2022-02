Κοινωνία

“Euroferry Olympia”: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τις σορούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποιοες σοροί, δεν είναι δυνατόν να αναγνωριστούν. Τι αναφέρει η ιατροδικαστής.

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στις τέσσερις σορούς που ανασύρθηκαν από το πλοίο «Euroferry Olympia», το πλοίο που πριν από 8 ημέρες τυλίχθηκε στις φλόγες.

Απανθράκωση ή εγκαύματα είναι οι αιτίες θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στις τέσσερις σορούς που ανασύρθηκαν από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Euroferry Olympia», το οποίο έχει ρυμουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατυγιαλίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως ανέφερε η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υηρεσίας Πατρών, Αγγελική Τσιόλα, «χθες και σήμερα ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στις τέσσερις σορούς που μεταφέρθηκαν στην Πάτρα και όπως διαπιστώθηκε η αιτία θανάτου ήταν διαφορετική για την κάθε μία σορό».

Όπως εξήγησε, «άλλες σοροί ήσαν απανθρακωμένες και άλλες έφεραν εγκαύματα».

Επίσης, όπως είπε, «η μία σορός αναγνωρίστηκε και παρελήφθη σήμερα για ταφή, ενώ οι άλλες τρεις δεν είναι αναγνωρίσιμες».

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia”: Άλλες δύο σοροί βρέθηκαν στο γκαράζ του πλοίου

Europa League: η κλήρωση έβγαλε “δυνατά” ματς

Δολοφονία Άλκη - Πανό στην Τούμπα: εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αντιδράσεις