Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: η αντίπαλος στους “16”

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη φάση είναι ο Δικέφαλος του Βορρά.

Τη Γάνδη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στη φάση των «16» του Europa Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε στη Νιόν.

Οι ομάδες που είχαν κατακτήσει την πρώτη θέση στους ομίλους τοποθετήθηκαν στο α΄ γκρουπ και θα δώσουν εντός έδρας τους αγώνες ρεβάνς, ενώ στο β΄ γκρουπ συμπεριλήφθηκαν οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα πλέι οφ.

Ο δικέφαλος του Βορρά, φαίνεται ότι απέφυγε τα πολύ δύσκολα και το βλέμμα είναι στραμμένο στην 8αδα του Europa Conference League, αφού γλίτωσε τη Ρόμα και την Ρεν.

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τη φάση των «16» είναι προγραμματισμένες για τις 10 Μαρτίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα (17/3).

Τα 8 ζευγάρια του Europa Conference League:

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Βασιλεία (Ελβετία)

Λέστερ (Αγγλία)-Ρεν (Γαλλία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Γάνδη (Βέλγιο)

Φίτεσε (Ολλανδία)-Ρόμα (Ιταλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Κοπεγχάγη (Δανία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Λίντσερ (Αυστρία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Αλκμααρ (Ολλανδία)

Παρτιζάν (Σερβία)-Φέγενορντ (Ολλανδία)