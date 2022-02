Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μητσοτάκης: είμαστε δίπλα στις ελληνικές κοινότητες

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πότε ο Πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Βουλή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

«Η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας, ειδικά στη Μαριούπολη και σε περίπτωση που υπάρξουν Έλληνες που θέλουν να φύγουν θα τους υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο.

Επίσης, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι την Τρίτη, θα ενημερώσει σε έκτακτη συνεδρίαση την Βουλή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ευχόμενος «να υπάρξει απόλυτη εθνική ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση», σημειώνοντας παράλληλα ότι ζητά «όλους τους Έλληνες και όλα τα πολιτικά κόμματα, ενότητα, ψυχραιμία, σύνεση αλλά και αυτοπεποίθηση».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης ότι «θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας» τονίζοντας πως «Χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή, προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή και αναμένουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως το διακύβευμα είναι συνολικά το σύστημα αξιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας χώρας της Ευρώπης που πίστευε στις αξίες αυτές και πως η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Δείχνει προς το παρόν έτσι, τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Σκέφτομαι και αυτόν τον λαό. Κανείς δεν περίμενε να γίνει πρόσφυγας. Ο Ουκρανικός λαός που υποφέρει αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να μείνει στον τόπο του και να μπορέσει η Ρωσία να πειστεί να αποχωρήσει και να κλείσει αυτή η κρίση», είπε η πρόεδρος σημειώνοντας πως αν υπάρξει προσφυγικό κύμα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχθούν. Και θα πρέπει τα κράτη μέλη να αφήσουν στην άκρη τα οικονομικά τους συμφέροντα μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες.

Ο πλήρης διάλογος του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Άρτι αφιχθείς από τις Βρυξέλλες, μετά από μια ολονύχτια Συνοδό Κορυφής. Η 24η Φεβρουαρίου 2022, κυρία Πρόεδρε, ήταν μια σκοτεινή μέρα για την Ευρώπη. Για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Και μετά το δράμα και την τραγωδία του μεγαλύτερου πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας, η ενωμένη Ευρώπη χτίστηκε πάνω σε δύο βασικές παραδοχές. Η πρώτη ήταν ότι κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν θα έχει ηγεμονικές φιλοδοξίες και η δεύτερη παραδοχή ήταν το απαραβίαστο των συνόρων. Δυστυχώς και οι δύο αυτές παραδοχές, πάνω στις οποίες χτίστηκε όλο το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, διελύθη μετά την χθεσινή επέμβαση, εισβολή, της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ενότητα και ομοψυχία, λαμβάνοντας χθες αποφάσεις για πολύ σημαντικές κυρώσεις, οι οποίες θα πλήξουν πολύ ουσιαστικά την ρωσική οικονομία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όμως ότι είμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής και ότι η γεωπολιτική αναταραχή, η οποία θα προκληθεί, θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Όμως το τίμημα της ελευθερίας, για το οποίο πρέπει να αγωνιστούμε, είναι πολύ υψηλό. Η χώρα μας βρέθηκε πάντα, στα 201 χρόνια ανεξαρτησίας και αγώνα για την ελευθερία, με την σωστή μεριά της ιστορίας, και το ίδιο θα κάνει και τώρα.

Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για σημαντικές αναταράξεις στην αγορά ενέργειας, εξού και χαίρομαι που η πρότασή μου να επεξεργαστεί και να καταθέσει άμεσα η Επιτροπή προτάσεις για το πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να στηρίξουμε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις έγινε αποδεκτή. Αναμένουμε να συζητήσουμε αυτές τις προτάσεις στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Είναι επίσης σαφές ότι όσοι Ευρωπαίοι ηγέτες - σ΄ αυτούς συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ, συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα - μιλούσαν επιτακτικά για την ανάγκη της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δικαιώθηκαν. Η ανάγκη η Ευρώπη η ίδια να αποκτήσει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, αλλά και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στην εθνική τους άμυνα, αποτελεί πια μια αδήριτη πραγματικότητα και θα αποτελέσει και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Εμείς, εξάλλου, ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε.

Πρέπει επίσης, ως ευρωπαϊκές χώρες, και ως ανοιχτές, φιλελεύθερες, πλουραλιστικές δημοκρατίες, να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση για εκστρατείες παραπληροφόρησης και κυβερνοεπιθέσεις, τις οποίες ενδεχομένως θα δεχτούμε. Το τίμημα να προστατεύουμε την ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για να επιτρέπουμε τέτοια παρείσφρηση στον ίδιο τον δημοκρατικό διάλογο των χωρών μας.

Τέλος, η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα στις ελληνικές κοινότητες της Ουκρανίας, ειδικά στην Μαριούπολη, και σε περίπτωση που υπάρξουν Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να φύγουν, θα τους υποδεχθούμε με ανοιχτές αγκάλες, αλλά ταυτόχρονα οφείλουμε να στηρίξουμε και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες θα δεχθούν έντονες προσφυγικές ροές. Όπως αυτές οι χώρες μας βοήθησαν όταν η Ελλάδα δέχθηκε τη δική της επίθεση στα σύνορά μας στον Έβρο, έτσι πρέπει κι εμείς να σταθούμε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια, για να μπορέσουν να υποδεχθούν τους δεκάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες, πρόσφυγες, οι οποίοι ενδεχομένως να αναζητήσουν καταφύγιο σε αυτές τις χώρες.

Η Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε, είναι μια χώρα η οποία αγωνιζόταν πάντα για την επιβολή του διεθνούς δικαίου. Κατά συνέπεια, η κρίση αυτή αναδεικνύει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη να υπερασπιστούμε ένα διεθνές σύστημα κανόνων, το οποίο στον πυρήνα του θα έχει το απαραβίαστο των συνόρων και το διεθνές δίκαιο. Αυτό κάναμε, αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Να σας αναφέρω ότι θα ενημερώσω την εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό την επόμενη Τρίτη το πρωί σε μια έκτακτη συνεδρίαση, την οποία ήδη ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει απόλυτη εθνική ομοψυχία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την μεγάλη πρόκληση, διότι δεν είναι πραγματικά ώρα, σε μια τόσο κρίσιμη, παγκόσμια γεωπολιτική συγκυρία, να αφήσουμε τα όποια μικροπολιτικά συμφέροντα ή επιδιώξεις να κυριαρχήσουν στον δημόσιο διάλογο. Ζητώ από όλους τους Έλληνες και από όλα τα πολιτικά κόμματα ενότητα, ψυχραιμία, σύνεση, αλλά και αυτοπεποίθηση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι η πρώτη τόσο σημαντική επίθεση εναντίον ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που νομίζαμε πια ότι αυτά τα θέματα λύθηκαν.

Ξέρουμε όλοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ως μια οικονομική ένωση για τον χάλυβα και τον άνθρακα, όμως πολύ σύντομα εξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή. Και αυτό που υπερασπιζόμαστε, η σημασία που της αποδίδουμε, είναι ακριβώς οι αξίες που υπερασπίζεται η Ευρώπη, η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης, τα δικαιώματα.

Νομίζω λοιπόν ότι το διακύβευμα αυτή την ώρα είναι συνολικά το σύστημα αξιών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και μιας χώρας της Ευρώπης που πίστευε στις αξίες αυτές. Ενδεχομένως αυτό υποκρύπτεται στην σύγκρουση που έχουμε. Και για αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη, όπως προς το παρόν δείχνει να είναι, μπροστά στις δυσκολίες των κυρώσεων. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ενιαία φωνή η Ευρώπη, είναι αδυναμία της πράγματι ότι δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική, αυτό που τονίσατε για την στρατηγική αυτονομία είναι πολύ χρήσιμο να το δούμε.

Σκέφτομαι και αυτόν τον λαό. Κανείς δεν περίμενε να γίνει πρόσφυγας, ούτε είχε κανένα λόγο. Ο ουκρανικός λαός, που υποφέρει αυτή τη στιγμή, πραγματικά θα έπρεπε να έχει την ευκαιρία να μείνει στον τόπο του, και να μπορέσει να πειστεί η Ρωσία να αποσύρει τον στρατό της, έτσι ώστε να λήξει αυτή η κρίση. Μακάρι να είναι αυτή η λύση και όχι τα επόμενα, τα οποία είπατε και τα οποία συμμερίζομαι βέβαια απολύτως. Αν υπάρξει προσφυγικό κύμα, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να στηριχθούν, όπως και τα κράτη μέλη που θα τους δεχτούν. Και τα κράτη μέλη θα έλεγα επίσης ότι θα πρέπει να αφήσουν - και εκεί εντείνονται οι προσπάθειες όλων μας - τα επιμέρους οικονομικά τους συμφέροντα μπροστά στην ανάγκη να υπερασπιστούν τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτό θεωρώ το πιο κρίσιμο αυτή την ώρα.

