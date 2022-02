Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ζελένσκι καλεί Πούτιν σε διαπραγμάτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενω οι εξελιξεις είναι ραγδαίες στην Ουκρανία, το ενδεχόμενο πολιτικής λύσης κάνει την εμφάνισή του.

Ενώ ο πόλεμος εντείνεται στην Ουκρανία, με τα ρωσικά στρατεύματα να προελαύνουν προς το Κίεβο και τις προβλέψεις να δείχνουν πως η πρωτεύουσα σε λίγες ώρες θα έχει καταληφθεί, η Ουκρανία, φαίνεται πως είναι έτοιμη για συνθηκολόγηση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία προσπάθεια να τελειώσει ο πόλεμος για τη χώρα του, κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν σε διαπραγμάτευση, αναφέρει το Sputnik.

Συγκεκριμένα μέσα από βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, στο Telegram αναφέρει: «Θέλω να απευθύνω εκ νέου έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας: Ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να σταματήσουμε το θάνατο των ανθρώπων».

Η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη και είναι έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ενός ουδέτερου καθεστώτος σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, είχε πει νωρίτερα στο Reuters ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Χαρακτηριστικά είπε μέσα από μήνυμά του: «Εάν οι συνομιλίες είναι δυνατές, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν. Εάν στη Μόσχα πουν ότι θέλουν συνομιλίες, και για το ουδέτερο καθεστώς, δεν το φοβόμαστε αυτό. Μπορούμε να μιλήσουμε και γι’ αυτό».

Και τόνισε: «Η ετοιμότητά μας για διάλογο εντάσσεται στη συνεχή μιας επιδίωξη για ειρήνη».

"Ναι" Πούτιν σε υψηλόβαθμες συζητήσεις με την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, σε τηλεφωνική τους επικοινωνία σήμερα, ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να έχει υψηλόβαθμες συζητήσεις με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

«Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εδώ και καιρό αγνοούν τις εύλογες ανησυχίες της Ρωσίας για την ασφάλεια, έχουν κατ’ επανάληψη υπαναχωρήσει στις δεσμεύσεις τους και συνεχίζουν να προχωρούν με στρατιωτική ανάπτυξη ανατολικά, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα στρατηγικά θεμέλια της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν στον Σι, σύμφωνα με το CCTV.

«Η Ρωσία είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία».

Λαβρόφ: Η Μόσχα θα συνομιλήσει με το Κίεβο όταν ο ουκρανικός στρατός καταθέσει τα όπλα

Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με το Κίεβο ανά πάσα στιγμή αφού καταθέσουν τα όπλα οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε μετά το πέρας των συνομιλιών που είχε με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ Σεργκέι Περεσάντα και τον υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ Βλαντισλάβ Ντεϊνέγκο.

«Για συνομιλίες είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή, μόλις οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανταποκριθούν στην έκκληση του προέδρου μας, σταματήσουν την αντίσταση και καταθέσουν τα όπλα», δήλωσε ο Λαβρόφ προσθέτοντας ότι «κανείς δεν ετοιμάζεται να τους επιτεθεί, κανείς δεν ετοιμάζεται να τις καταπιέσει, ας επιστρέψουν στις οικογένειες τους, και ας δώσουμε μαζί στον ουκρανικό λαό την δυνατότητα να επιλέξει μόνος του την τύχη του».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε επίσης ότι «η Ρωσία θα εξασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας» και ότι είναι υπέρ του να επιλέξει ελεύθερα το μέλλον του.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Φωτιά: θρήνος για μάνα και παιδιά που απανθρακώθηκαν (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: αυτοσχέδιες θερμοκοιτίδες μέσα σε καταφύγιο (βίντεο)

Πέθανε ο Δημήτρης Τσοβόλας