Φαίη Σκορδά: Το υγιεινό βραδινό γεύμα της παρουσιάστριας!

Ιδανικό αν κάνεις διατροφή!

Η Φαίη Σκορδά έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο καλλίγραμμες ελληνίδες και όχι άδικα. Οι άψογες αναλογίες της "ζαλίζουν" κάθε μέρα το τηλεοπτικό κοινό και όχι μόνο. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται πως τα καταφέρνει και διατηρεί αυτή τη σωματική αρμονία ακόμη και μετά από δύο γέννες.

Η παρουσιάστρια όμως δεν είναι από εκείνες που κρατούν επτασφράγιστο το μυστικό της καλοδιατηρημένης σιλουέτας τους. Αντίθετα, μοιράζεται από μόνη της με τους 1 εκατομμύριο ακολούθους της στο Instagram, τα γεύματα της ημέρας της.

Το βραδινό της γεύμα δημοσίευσε πρόσφατα η Φαίη Σκορδά με insta story της. Όπως μπορείτε να δείτε το τελευταίο γεύμα της ημέρας για την γνωστή παρουσιάστρια είναι άκρως θρεπτικό και συγχρόνως μοιάζει λαχταριστό και χορταστικό αλλά χωρίς περιττές θερμίδες και λιπαρά. Στην ουσία πρόκειται για μία σαλάτα η οποία περιλαμβάνει:

Αγγούρι

Ντομάτα

Καλαμπόκι

Τόνο

Ασπράδι αυγού

Τριμμένο καρότο

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Φρεσκοστυμμένο λεμόνι

