Πολιτική

Κορονοϊός - Πλεύρης: διατήρηση περιορισμών για τους ανεμβολίαστους

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου σχετικά με το τι σηματοδοτεί η υποχώρηση των σκληρών δεικτών της πανδημίας.

• Υποχωρούν οι «σκληροί δείκτες»

Ο Υπουργός αρχικά σημείωσε "Η πανδημία είναι σε ύφεση σε όλη στην Ευρώπη. Έχουμε αποκλιμάκωση σε όλους τους δείκτες. Δυστυχώς, δεκάδες συμπολίτες μας πεθαίνουν καθημερινά, ωστόσο και στο δείκτη των θανάτων έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σιγά-σιγά αποκλιμάκωση. Στα κρούσματα παρατηρείται μία συνεχής πτωτική πορεία και αυτό το βλέπουμε πάντοτε συνδυαστικά με την εικόνα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ΕΣΥ μπορούμε να πούμε πλέον ότι δεν πιέζεται, υπό την έννοια ότι αν και εξακολουθεί να έχει αρκετούς διασωληνωμένους και αρκετές νοσηλείες, τα εξιτήρια είναι περισσότερα από τις εισαγωγές".

• Επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία το Παίδων Πεντέλης.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην καλύτερη εικόνα που υπάρχει στο ΕΣΥ είπε "Μέχρι τις 15 Μαρτίου όλα τα νοσοκομεία θα λειτουργούν, όπως πριν την κλιμάκωση της πανδημίας

Λόγω της καλύτερης εικόνας που έχουμε στο ΕΣΥ, αρχίζουμε να περιορίζουμε τα περιστατικά τα οποία στέλναμε στον ιδιωτικό τομέα.

Το σημαντικότερο, όμως, που αφορά τον πολίτη, είναι ότι τα νοσοκομεία επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.

Σήμερα το Παίδων Πεντέλης, για το οποίο είχε γίνει μεγάλη κουβέντα, επανέρχεται σε πλήρη, κανονική λειτουργία, ενώ αντίστοιχα και άλλα νοσοκομεία- όπως το Σισμανόγλειο- τα οποία είχαν διατεθεί αποκλειστικά για Covid περιστατικά, επιστρέφουν μέσα στις επόμενες ημέρες στην κανονική τους λειτουργία.

Το αργότερο μέχρι την 15η Μαρτίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα λειτουργεί όπως λειτουργούσε και πριν την κλιμάκωση της πανδημίας".

• Έχει υποχωρήσει πλήρως η παραλλαγή «Δέλτα»

Όσον αφορά τα στελέχη του ιού "Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δοθεί λάθος μήνυμα. Πράγματι έχουμε μία μετάλλαξη η οποία στα χαρακτηριστικά της είναι πιο ήπια από τη «Δέλτα», αλλά δεν είναι γρίπη, δεν είναι κρυολόγημα.

Η «Δέλτα» έχει υποχωρήσει πλήρως και αυτό είναι πολύ θετικό γιατί οι μεγάλοι αριθμοί στους διασωληνωμένους και στους θανάτους το διάστημα Νοεμβρίου- Ιανουαρίου, οφείλονταν στο κύμα της «Δέλτα». Ακόμα και σήμερα νοσηλεύονται ασθενείς με «Δέλτα». Γι’ αυτό και ο δείκτης των θανάτων, αν και έχει φθίνουσα πορεία, παραμένει υψηλός.

Η «Όμικρον» βέβαια είναι επικίνδυνη για τους ανεμβολίαστους συνανθρώπους μας, μεγάλης ηλικίας".

• Το καλοκαίρι οι πλήρως εμβολιασμένοι θα είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα

Ενώ απάντησε και για τα μέτρα και την επιστροφή στην κανονικότητα "Πηγαίνοντας προς το καλοκαίρι, οι εμβολιασμένοι και με την ενισχυτική δόση, στην πραγματικότητα θα είναι πολύ κοντά κανονικότητα, εφόσον συνεχιστεί η πορεία που βλέπουμε στα μαθηματικά μοντέλα, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε και σημαντική εμβολιαστική κάλυψη.

Έχουμε φτάσει στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και αυτό επιτεύχθηκε και με μέτρα υποχρεωτικότητας, τα οποία είχαν πολιτικό κόστος και για τον Υπουργό και για την Κυβέρνηση, υπό την έννοια ότι δεν είναι ευχάριστο να λες σε έναν άνθρωπο ότι θα πληρώνει διοικητικό πρόστιμο. Έχουμε 84% εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων και πολύς κόσμος έχει νοσήσει, άρα βλέπουμε μία φθίνουσα πορεία.

Έχει μείνει η μάσκα που θεωρώ ότι είναι ένας ήπιος περιορισμός και ήδη η Επιτροπή το συζητάει να αρθεί στους εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, ορθώς και κατά τη δική μου εκτίμηση δεν έχει γίνει ακόμα, επειδή έχουμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και δεν θέλαμε να δοθεί λάθος μήνυμα.

Θα υπάρχει μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, που θεωρούμε ότι είναι ένας ήπιος περιορισμός και η Επιτροπή θα κρίνει πόσο πρέπει να υπάρχει.

Όλα τα πρωτόκολλα που έρχονται και από το Υπουργείο Τουρισμού είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα.

Εκεί που ανοίγει μια κουβέντα, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι περιορισμοί που θα υπάρχουν στους ανεμβολίαστους.

Εμείς, ως χώρα, πιστεύουμε ότι πρέπει να παραμείνουν αυτοί οι περιορισμοί σε όσους έχουν επιλέξει να μην εμβολιάζονται.

Όσον αφορά τα τεστ, το αμέσως προσεχές διάστημα συνολικά η Ευρώπη θα αλλάξει την πολιτική της και τα τεστ θα είναι πιο στοχευμένα.

Αναφορικά με την καραντίνα, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Κύματα κάνει η πανδημία και φαίνεται ότι μπαίνουμε σιγά–σιγά στην ύφεση. Η ζωή μας θα είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα και αυτό είναι σημαντικό και για τον τουρισμό".

