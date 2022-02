Life

“VINYΛΙΟ”: Τσικνοπαρασκευή με δύο TOP 20

Ο Αντώνης Κανάκης και η συντροφιά του έχουν προγραμματίσει δύο “καυτές” αντίστροφες μετρήσεις για την αποψινή εκπομπή.

Απόψε στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» κάνει την ανατροπή και γιορτάζει μία μέρα αργότερα την… ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ!

Αποψε έχουμε, λοιπόν… ΤΣΙΚΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στο «VINYΛΙΟ», και το τσικνίζουμε με τα 20 κορυφαία cult ελληνικά τραγούδια όλων των εποχών, αλλά και με ένα special TOP 20 ειδικά αφιερωμένο στα κορυφαία αποκριάτικα τραγούδια.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, μας υποδέχονται σε ένα αποκριάτικο πάρτι με κομφετί, σερπαντίνες, περούκες και απίθανα κοστούμια, αλλά και πολύ κέφι και χορό.

Φέτος, η ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ πέφτει… Παρασκευή!

Γιατί στο «VINYΛΙΟ» όλα γίνονται!

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.

