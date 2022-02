Life

“Ήλιος” - Νέα επεισόδια: αναπάντεχες συναντήσεις και αδιέξοδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις, ανατροπές και νέα πρόσωπα στην σειρά του ΑΝΤ1.

Τέσσερις φορές την εβδομάδα μεταδίδεται πλέον η δημοφιλής σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1.

Τα επεισόδια προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00, ακριβώς μετά από το «Ράδιο Αρβύλα» και πριν από τις «Άγριες Μέλισσες».

Πάρτε μια γεύση από τα επεισόδια της σειράς, που συνεχίζεται χωρίς τον Γιώργο Καραμίχο, αλλά με το ίδιο ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές, λόγω και της προσθήκης νέων προσώπων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 108

Η Αθηνά βρίσκεται σε σοκ, καθώς έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον που είναι ίδιος ο Στέφανος και ζητάει από την Ελπίδα να τον συλλάβει. Ο Παύλος επιστρέφει στην ομάδα υποστήριξης και κάνει το πρώτο βήμα αρχίζοντας να μιλάει για την απώλειά του. Η Λήδα βρίσκει στα πράγματα της μαμάς της ένα μενταγιόν που δεν έχει ξαναδεί, με χαραγμένη πάνω του μία ημερομηνία. Δεν ξέρει αν πρέπει να μιλήσει στον Αντώνη, γιατί καταλαβαίνει πως έχει να κάνει με κάποιο μυστικό από το παρελθόν της μαμάς της. Ο Ιάσωνας βρίσκεται σε αδιέξοδο με το θέμα της Μυρτώς. Η Αλίκη ζητάει τη βοήθεια του Παύλου, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη φάρμα, η οποία κινδυνεύει να κλείσει. Η Αθηνά, φοβισμένη από την εμφάνιση του «Στέφανου», ετοιμάζεται να φύγει από την Καβάλα με το μωρό. Όμως μια ακόμη συνάντηση μαζί του, θα ανατρέψει τα σχέδιά της…

ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 109

Ο Μάνος προσπαθεί να πείσει την Αθηνά πως δεν είναι ο Στέφανος Βάλβης. Η Αθηνά, όμως, είναι σίγουρη πως πρόκειται για ένα καλοστημένο παιχνίδι του Στέφανου. Η εμμονή της ανησυχεί το περιβάλλον της που δεν την πιστεύει, παρότι όλοι διαπιστώνουν την τρομερή ομοιότητα του Μάνου με τον Στέφανο. Η Λήδα, με τη βοήθεια του Νικήτα, ψάχνει ποιος είναι ο άνθρωπος που φαίνεται να είχε σχέση με τη μητέρα της και να ανακαλύψει τι μπορεί να συνδέει την ίδια με αυτόν τον άγνωστο. Ο Παύλος προσφέρεται να βοηθήσει την Αλίκη ως δικηγόρος στο θέμα της φάρμας. Ο Ιάσωνας βρίσκεται σε δύσκολη θέση απέναντι στην Ελένη, αφού η Μυρτώ συνεχίζει να τον ενοχλεί, παρά την εξήγηση που της έχει κάνει πως δεν σκοπεύει να χωρίσει. Η Αθηνά ζητάει να συναντήσει τον Μάνο έχοντας καταστρώσει στο μυαλό της ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα...

ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 110

Η Αθηνά αντιμετωπίζει μια σοβαρή κατηγορία και ταυτόχρονα καλείται να πάρει μια απόφαση που μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για την ίδια. Ο Αχιλλέας δέχεται την επίσκεψη του Μάνου κι ανησυχεί όλο και περισσότερο για την Αθηνά... Ο Παύλος συναντιέται με την Αλίκη και αναλαμβάνει, εκτός από την υπόθεση της φάρμας, να τη βοηθήσει και στην υιοθεσία της Αζίζα. Ταυτόχρονα, μια άγνωστη γυναίκα τον επισκέπτεται στο γραφείο του και του ζητάει να τη βοηθήσει σε μια αναζήτηση. Εκείνος δέχεται, αγνοώντας τις απρόβλεπτες συνέπειες που θα έχει αυτό... Ο Σπύρος, λίγο πριν το γάμο του με τη Νέλλη, εξομολογείται στη μητέρα του μια αλήθεια που απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Η Λήδα προσπαθεί να μάθει λεπτομέρειες για το παρελθόν της μητέρας της, ενώ η σχέση του Ιάσωνα και της Ελένης απειλείται χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν ακόμη…

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 111

Η Αθηνά, σίγουρη ότι ο Στέφανος έχει εισβάλει ξανά στη ζωή της με άλλη ταυτότητα, προσπαθεί να πείσει τους άλλους να δεχτούν την παράνομη εξέταση DNA. Όλοι αρνούνται, και περισσότερο ο Αχιλλέας που θεωρεί ότι η εμμονή της θα καταστρέψει την καριέρα της, αλλά και τη σχέση τους. Η Αλίκη ανυπομονεί να ξεκινήσει η διαδικασία της επίσημης υιοθεσίας της μικρής Αζίζα. Η Λήδα αγωνιά για το μυστικό της μητέρας της και θέλει να ανακαλύψει την ταυτότητα του Κωνσταντίνου. Μια απρόσμενη εισβολή στο σπίτι του Χρήστου ανησυχεί τον ίδιο και την Σοφία. Ο Μάνος ανακοινώνει στην Ελπίδα ότι θα μείνει μόνιμα στην Καβάλα, ενώ η Μυρτώ, αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Ιάσωνα, φτάνει μέχρι το σπίτι της Ελένης… Ο Νικήτας πέφτει τυχαία πάνω στον Κωνσταντίνο, τον μυστηριώδη παλιό γνώριμο της μητέρας της Λήδας…

* «ΜΥΡΤΩ» η Ελευθερία Χατζηπαππά και «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ο Γιώργος Μιχαλάκης

#Hlios





Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: “μητέρα των μαχών” με εκρήξεις και ρίψεις αεροσκαφών

Θεοδωρικάκος: Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία

Ουκρανία: Το σιντριβάνι στην Ομόνοια φωτίστηκε με τα χρώματα της (εικόνες)

Gallery