Life

“Rouk Zouk Special”: σπαρταριστή “κόντρα” την Κυριακή (εικόνες)

Ένα διαφορετικό και γεμάτο αστείες στιγμές βράδυ Κυριακής προσφέρουν η Ζέτα Μακρυπούλια και οι εκλεκτοί καλεσμένοι της, που παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό.

















Την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου όταν το ρολόι δείξει 20:00, τότε είναι ώρα για «ROUK ZOUK SPECIAL»!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται αυτή την Κυριακή έντεκα καλεσμένους, που δεν βλέπουν τη στιγμή να παίξουν, δίνοντας μία απολαυστική «μάχη» για καλό σκοπό, για την ενίσχυση των «ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ SOS».

Οι «SPRING ΝΙΟΥΖΖ», δηλαδή οι Σοφία Βόσσου, Νικόλας Βαφειάδης, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Λένα Αλκαίου, Κωνσταντίνος Δανίκας και Στράτος Σωπύλης ρουκζουκάρουν εναντίον της ομάδας «ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΟ ΜΕΛΙ» των Βίβιαν Κοντομάρη, Χάρη Μαυρουδή, Κωνσταντίνου Μουταφτσή, Μίμη Καπέρδου και Χριστίνας Μαθιουδάκη.

Μια χορταστική βραδιά με δύο ομάδες που έχουν διάθεση στα ύψη και είναι έτοιμες για ατελείωτο παιχνίδι και μοναδικές μονομαχίες.

H Σοφία Βόσσου έρχεται στο «ROUK ZOUK SPECIAL» και εξασκεί τις μιμήσεις της, η Βίβιαν Κοντομάρη ζητάει έλεος, αλλά η ομάδα δεν της κάνει τη χάρη, ο Νικόλας Βαφειάδης «συναντά» τη Δέσποινα Βανδή, ενώ ένας ψαράς… ψηλώνει στο «Μας Κούφανες».

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Πώς συνδέεται ο Αριστοφάνης με το κουτορνίθι;

Ποια είναι η πιπεράτη περιγραφή του Μίμη Καπέρδου για μια κούκλα;

Τι συμβαίνει όταν ο Στράτος Σωπύλης απαγγέλει Λευτέρη Πανταζή;

Τι μαθαίνουμε για τις προσωπικές στιγμές της Χριστίνας Μαθιουδάκη και το… καζανάκι;

Ποιο quiz για δυνατούς λύτες βάζει η Ζέτα στον Μίμη Καπέρδο;

Τι γίνεται όταν ένας Άγιος πάρει «προαγωγή»;

Θα καταφέρει ο Κωνσταντίνος Δανίκας να αντισταθεί στα spoiler που ζητάει η Ζέτα για τις «Άγριες Μέλισσες» και πώς θα επιβεβαιώσει το γνωστό ρητό για το «πέσιμο»;

Πόσο προπονημένος είναι ο Παναγιώτης Μπουγιούρης στο «Μας κούφανες»;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.





