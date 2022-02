Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: εκκένωση της ελληνικής πρεσβείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει στον "αέρα" του ΑΝΤ1 ο απεσταλμένος του σταθμού, Τάκης Σφυρής, την στιγμή που δόθηκε εντολή για εκκένωση, για λόγους ασφελίας, καθώς προελαύνουν ρωσικά στρατεύματα.

Εκκένωση της ελληνικής πρεσβείας στο Κίεβο, από τα μέλη της ελληνικής διπλωματικής αποστολής και τους απεσταλμένους ελληνικών ΜΜΕ, δρομολογήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι απεσταλμένοι των ελληνικών ΜΜΕ, είχαν λάβει ισχυρή σύσταση να μην διαμείνουν σε ξενοδοχεία για λόγους ασφαλείας, αλλά να παραμείνουν στον χώρο της πρεσβείας, που διαθέτει και καταφύγιο.

Η απόφαση για εκκένωση ελήφθη μετά από πρόταση του πρέσβη και έλαβε αμέσως έγκριση του ΥΠΕΞ από την Αθήνα, καθώς προελαύνουν τα ρωσικά στρατεύματα, που έχουν θέσει υπό "πολιορκία" την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ανάμεσα στους Έλληνες που αποχωρούν από το κτήριο της πρεσβείας, είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1. Με αυτοκινητοπομπή και κατόπιν συνεννοήσεων του πρέσβη, η μεταφορά σε ασφαλέστερη περιοχή θα γίνει οδικώς.

Παρακολουθήστε πως περιέγραψε τις εξελίξεις ο δημσιογράφος Τάκης Σφυρής, στον "άερα" της έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1, με παρουσιάστρια την Ρίτσα Μπιζόγλη:

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά απο το Υπουργείο Εξωτερικών:

"Λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στο Κίεβο, ο Πρέσβης της Ελλάδας ζήτησε και έλαβε την έγκριση να αποχωρήσει άμεσα από την πόλη.

Η αποχώρηση του προσωπικού της Πρεσβείας, καθώς και Ελλήνων πολιτών που επιθυμούν να αποχωρήσουν, θα πραγματοποιηθεί οδικώς.



Μέχρι νεωτέρας, τα Γενικά Προξενεία στην Μαριούπολη και στην Οδησσό παραμένουν εν λειτουργεία.



Την επιτόπια κατάσταση επικινδυνότητας κρίνουν οι επικεφαλής των Αρχών αυτών."

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Πανό στην Τούμπα: εισαγγελική παρέμβαση μετά τις αντιδράσεις

Εισβολή στην Ουκρανία: Το Κίεβο υπό “πολιορκία” από ρωσικές δυνάμεις (εικόνες)

Europa League: η κλήρωση έβγαλε “δυνατά” ματς