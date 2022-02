Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Νέο επεισόδιο με ανήλικους

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα στη Θεσσαλονίκη

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν οι επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα στη Θεσσαλονίκη, πάρα το γεγονός ότι όχι μόνο η πόλη αλλά και ολόκληρο το πανελλήνιο έχει συγκλονιστεί από το στυγερό έγκλημα με θύμα τον 19χρονο Άλκη.

Πριν από μερικές μέρες, ένας 16χρονος ξυλοκοπήθηκε από έναν συνομήλικό του, που συνελήφθη, και ένα ακόμα άτομο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του ανήλικου φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή - ο 16χρονος φέρεται να πήρε χρήματα που έπεσαν από το θύμα την ώρα του επεισοδίου-, απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει την ομάδα του Άρη, ο 16χρονος την ώρα του ξυλοδαρμού τού είπε «εσύ δεν θα πεις 'μην με χτυπάτε άλλο;», που είναι τα συγκλονιστικά λόγια που είπε ο Άλκης πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Με αφορμή αυτή την καταγγελία, ο εισαγγελέας ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ερευνηθεί αν η επίθεση έγινε με οπαδικά κίνητρα και αν εμπίπτει στις διατάξεις του αθλητικού νόμου.

