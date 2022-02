Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: εκπληκτικό επεισόδιο το Σάββατο (εικόνες)

Εμφανίσεις απρόβλεπτες και ασυνήθιστες παρελαύνουν μπροστά από κριτική επιτροπή και κοινό. Γεμάτο φαντασία το Golden Buzzer που δίνει η κριτική επιτροπή.

Το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», αυτό το Σάββατο, θα είναι με μια λέξη… μαγικό, και θα παραδώσει από μαθήματα ισορροπίας και γεωγραφίας, μέχρι μαθήματα ping pong, αλλά και επικοινωνίας με τη φύση!

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου, στις 20:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα μαζί με τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο απολαμβάνουν μοναδικές, εντυπωσιακές και απρόβλεπτες εμφανίσεις, ενώ δίνουν ένα Golden Buzzer γεμάτο φαντασία!

Οι οντισιόν του διασημότερου σόου στον πλανήτη καλά κρατούν! Ποιοι θα ενθουσιάσουν κριτές και κοινό; Ποιοι θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ;

Δύο εξάχρονες φίλες παρουσιάζουν μία χορογραφία βγαλμένη από τα αστέρια, ένας 14χρονος θα μας κάνει τη βραδιά… ποδήλατο, ενώ ένας μάγος κάνει κόλπα με τράπουλα σε απόσταση αναπνοής από τους κριτές. Ένας 8χρονος μαθαίνει σε όλους μας γεωγραφία, ένας 13χρονος μελισσοκόμος χορεύει ένα ζεϊμπέκικο για να «γλυκάνει» τους κριτές, ενώ ένας κάτοχος 4 ρεκόρ Guinness μεταμορφώνει το σώμα του σε… καρυοθράστη.

Ζογκλερικά κόλπα, χορός πάνω σε ξυλοπόδαρα, ακροβατική yoga, αυτοσχέδιοι ήχοι με το στόμα, ping pong με παράξενα αντικείμενα και πολλά άλλα μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας αυτό το Σάββατο, στη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» σε ένα επεισόδιο που θα μας καθηλώσει!

