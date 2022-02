Κοινωνία

Κίνηση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για γυρίσματα ταινίας

Που και πότε θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων.

«Λόγω διεξαγωγής κινηματογραφικών γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί προσωρινή απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας αυτών (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στα κινηματογραφικά γυρίσματα) την Κυριακή 27/02/2022 και από ώρα 08.00΄ έως 18.00΄, στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σοφοκλέους και Λυκούργου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, περιοχής Δήμου Αθηναίων», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στην ανωτέρω οδό και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

