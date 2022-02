Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - φωτιά: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της μητέρας και των δύο παιδιών που κάηκαν ζωντανοί

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια την Μαρία αλλά και τα δύο παιδιά της, που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους

Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 32χρονη μητέρα και τα δύο ανήλικα παιδιά της που βρήκαν τραγικό θάνατο από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι καμπάνες στην περιοχή χτυπούν πένθιμα.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια την Μαρία αλλά και τα δύο παιδιά της, τον Γιάννη και τη Λυδία στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

Γνωστοί της οικογένειας αλλά και κάτοικοι της περιοχής, σπεύδουν στο σημείο της τραγωδίας προκειμένου να αφήσουν ένα λουλούδι, λούτρινα κουκλάκια αλλά και μερικά γράμματα. Έξω από το σπίτι σήμερα έσπευσαν και συμμαθητές των δύο παιδιών τα οποία μέχρι εχθές έπαιζαν στο σπίτι που έγινε πλέον στάχτη, με τον 12χρονο Γιάννη και την 8χρονη Λυδία.

