Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν κάλεσε τον Ουκρανικό στρατό να πάρει την εξουσία στα χέρια του

Δεν αναμένει, όπως είπε, συμφωνίες με μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί που έχουν καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μια ημέρα μετά την εισβολή που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία, κάλεσε τον ουκρανικό στρατό να πάρει την εξουσία στα χέρια του, για να γίνουν πιο εύκολες οι διαπραγματεύσεις, καθώς δεν αναμένει όπως είπε συμφωνίες με μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί που έχουν καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο.

«Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση στον στρατιωτικό προσωπικό και στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας: να μην επιτρέψτε στους νεοναζί και (τους Ουκρανούς εθνικιστές) να χρησιμοποιούν τα παιδιά σας, τις συζύγους σας και τους ηλικιωμένους σαν ανθρώπινες ασπίδες» δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας στη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

«Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας, θα είναι πιο εύκολο για μας να πετύχουμε συμφωνία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ενεργούν «γενναία, επαγγελματικά και ηρωικά».

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν αναμένει συμφωνίες με «μια συμμορία ναρκομανών και νεοναζί η οποία έχει εγκατασταθεί στο Κίεβο και έχει θέσει σε ομηρία ολόκληρο των ουκρανικό λαό».



