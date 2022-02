Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο κατηγορεί τους Ρώσους ότι πυροβολούν ασθενοφόρα

Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας

Το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τους Ρώσους στρατιώτες ότι πυροβολούν εναντίον ασθενοφόρων στις περιοχές Ζαπορίζιε και Τσερνίχιφ.

Ο υπουργός Βίκτορ Λιάσκο είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Ukrainian TV ότι οι ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ και εναντίον μιας ψυχιατρικής κλινικής στο Τσερνίχιφ.

